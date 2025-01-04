وزير الشباب يكرم الفارس عبدالله الحوراني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كرّم وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، اليوم السبت، الفارس عبدالله الحوراني، الحائز على العديد من الجوائز المحلية والعالمية في رياضة
الفروسية؛ وذلك تقديرًا لإنجازاته التي رفعت أسم الأردن عاليًا في مختلف المحافل الدولية.
وأكد الشديفات أن الشباب الأردني حقق منجزات كبيرة في مختلف المجالات سيما الرياضية، مبينا أهمية استثمار الشباب لقدراتهم وطاقاتهم في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.
من جانبه، عبّر الفارس الحوراني عن شكره وتقديره لوزير الشباب على التكريم، الذي يشكل حافزًا له ولزملائه لتحقيق المزيد من الإنجازات.
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