وزير الشباب يكرم الفارس عبدالله الحوراني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كرّم وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، اليوم السبت، الفارس عبدالله الحوراني، الحائز على العديد من الجوائز المحلية والعالمية في الفروسية؛ وذلك تقديرًا لإنجازاته التي رفعت أسم الأردن عاليًا في مختلف المحافل الدولية.



وأكد الشديفات أن الشباب الأردني حقق منجزات كبيرة في مختلف المجالات سيما الرياضية، مبينا أهمية استثمار الشباب لقدراتهم وطاقاتهم في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.



من جانبه، عبّر الفارس الحوراني عن شكره وتقديره لوزير الشباب على التكريم، الذي يشكل حافزًا له ولزملائه لتحقيق المزيد من الإنجازات.