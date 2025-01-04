الصحة العالمية: يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات في غزة

الصحة العالمية: يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات في غزة
التاريخ
1/4/2025 3:11:26 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "لم نتلق أي تحديثات بشأن سلامة مدير مستشفى
كمال عدوان منذ اعتقاله".
وأضاف "نواصل حث إسرائيل على إطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان".
وبين "يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات والعاملين في المجال الصحي".
MENAFN04012025000208011052ID1109055012
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.