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الصحة العالمية: يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات في غزة

1/4/2025 3:11:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "لم نتلق أي تحديثات بشأن سلامة مدير مستشفى كمال عدوان منذ اعتقاله".


وأضاف "نواصل حث إسرائيل على إطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان".


وبين "يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات والعاملين في المجال الصحي".

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