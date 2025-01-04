الدفاع المدني بغزة: أكثر من 30 غارة على القطاع منذ صباح اليوم

الدفاع المدني بغزة: أكثر من 30 غارة على القطاع منذ صباح اليوم
التاريخ
1/4/2025 3:11:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل "الاحتلال يكثف غاراته على المدنيين في الطرقات ليقتل أكبر عدد منهم".
وأضاف "أكثر من 30 غارة استهدفت تجمعات المواطنين في قطاع غزة منذ صباح اليوم".
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