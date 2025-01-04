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تنبيهات من الارصاد الجوية بخصوص حالة الطقس يوم الاحد

1/4/2025 10:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنبه الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية خطر جريان الاودية في جنوب وشرق المملكة ، و من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

تتأثر المملكة مساء الاحد تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل باذن الله تعالى زخات من المطر في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة قد يصحبها الرعد ، تمتد أحيانا الى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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