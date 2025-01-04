Saturday, 04 January 2025 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلان هام للسوريين في الأردن

1/4/2025 10:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وجهت السفارة السورية في العاصمة عمان رسالة جديدة إلى السوريين في الاردن بتقديمها خدمات مجانية للراغبين بالعودة إلى سوريا، تشمل تذاكر المرور وتمديد جوازات السفر.
وذكرت السفارة في بيان لها يوم السبت، أنه "تنفيذا لتوجيه وزير الخارجية والمغتربين ستقوم السفارة بتصديق الوثائق العائدة للمواطنين السوريين مجانا، بالإضافة الى استمرارها بتمديد صلاحية جوازات السفر مجانا لستة أشهر ولمرة واحدة وبمنح تذاكر المرور للعودة إلى سوريا مجانا".

MENAFN04012025000208011052ID1109054607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث