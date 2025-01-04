محتجزة لدى القسام تُوبّخ حكومة الاحتلال: هل تريدون قتلنا؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجهت محتجزة لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ليري ألباج رسالة توبيخ لحكومة الاحتلال قالت إنه "لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا"

وأضافت ألباج، المحتجزة في غزة منذ أكثر من 450 يوما، "بقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا".



وقالت لحكومة الاحتلال "هل تريدون قتلنا؟" وتابعت "إذا كان أحباؤكم هم من في الأسر فهل كانت الحرب ستستمر؟".