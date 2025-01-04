محتجزة لدى القسام تُوبّخ حكومة الاحتلال: هل تريدون قتلنا؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وجهت محتجزة لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ليري ألباج رسالة توبيخ لحكومة الاحتلال قالت إنه "لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا"
وأضافت ألباج، المحتجزة في غزة منذ أكثر من 450 يوما، "بقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا".
وقالت لحكومة الاحتلال "هل تريدون قتلنا؟" وتابعت "إذا كان أحباؤكم هم من في الأسر فهل كانت الحرب ستستمر؟".
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