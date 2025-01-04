تنويه امني بخصوص مخالفات السير
التاريخ
1/4/2025 10:10:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت ادارة السير المركزية ان المسير بعكس الاتجاه .. هي أحد المخالفات الخطيرة، التي قد تسبب نتائج كارثية .
واضافت : " فـ لا تستهين بها .. والتزم بالسير في الاتجاه الصحيح " .
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