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وزير الداخلية يتفقد الأسواق ويطّلع على الأوضاع الاقتصادية والحركة التجارية

1/4/2025 10:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN / تفقد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم، يرافقه المحافظ كمال أبو الرب ورئيس الغرفة التجارية وأعضاء من البلدية، أسواقَ مدينة جنين، واطّلع على الأوضاع الاقتصادية والحركة التجارية في المدينة.

وزار الوزير هب الريح عددًا من المحال التجارية، حيث استمع إلى أصحابها حول أوضاعهم الاقتصادية والحركة التجارية في ظل الظروف الراهنة.

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