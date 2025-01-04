وزير الداخلية يتفقد الأسواق ويطّلع على الأوضاع الاقتصادية والحركة التجارية

وزير الداخلية يتفقد الأسواق ويطّلع على الأوضاع الاقتصادية والحركة التجارية
التاريخ
1/4/2025 10:10:12 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN / تفقد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم، يرافقه المحافظ كمال أبو الرب ورئيس الغرفة التجارية وأعضاء من البلدية، أسواقَ مدينة جنين، واطّلع على الأوضاع الاقتصادية والحركة التجارية في المدينة.
وزار الوزير هب الريح عددًا من المحال التجارية، حيث استمع إلى أصحابها حول أوضاعهم الاقتصادية والحركة التجارية في ظل الظروف الراهنة.
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