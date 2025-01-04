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علاوي: الأردن يمثل الدولة المدنية الوحيدة في المنطقة

1/4/2025 6:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي، أن الأردن يمثل الدولة المدنية الوحيدة في المنطقة.
وقال علاوي خلال لقاء معه على قناة التغيير، إن هناك خياران بشأن الدولة السورية، إما تركها لوحدها في ظل الادارة الجديدة، وإما التحرك باتجاه سوريا.
وأضاف، ان التحرك باتجاه سوريا من العراق لوحده لا يكفي، بل يجب أن يكون تحركا عربيا، مؤكدا أن التحرك العربي يجب الاعتماد فيه على الأردن لأن الأردن يمثل الدولة المدنية الوحيدة في المنطقة.








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