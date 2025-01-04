Saturday, 04 January 2025 10:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشييع جثمان الشهيد محمد عامر في مخيم بلاطة

1/4/2025 5:08:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-
شيعت جماهير مدينة نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد محمد عامر (18 عاما) إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وانطلق موكب تشييع الشهيد، من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة شعبية ورسمية، باتجاه منزل ذويه في مخيم بلاطة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

واستشهد عامر وأصيب 9 مواطنين، بينهم 4 بجروح خطيرة، مساء أمس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة.

MENAFN04012025000205011050ID1109054246

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث