تشييع جثمان الشهيد محمد عامر في مخيم بلاطة

MENAFN - Palestine News ) نابلس/PNN-شيعت جماهير مدينة نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد محمد عامر (18 عاما) إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وانطلق موكب تشييع الشهيد، من أمام رفيديا، بمشاركة شعبية ورسمية، باتجاه منزل ذويه في مخيم بلاطة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

واستشهد عامر وأصيب 9 مواطنين، بينهم 4 بجروح خطيرة، مساء أمس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة.