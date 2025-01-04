تشييع جثمان الشهيد محمد عامر في مخيم بلاطة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN-
شيعت جماهير مدينة نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد محمد عامر (18 عاما) إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة شرق نابلس.
وانطلق موكب تشييع الشهيد، من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة شعبية ورسمية، باتجاه منزل ذويه في مخيم بلاطة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.
واستشهد عامر وأصيب 9 مواطنين، بينهم 4 بجروح خطيرة، مساء أمس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة.
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