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إسرائيل ستبلغ واشنطن بعدم انسحابها من لبنان بعد المهلة المحددة

1/4/2025 5:08:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن من المتوقع أن تبلغ إسرائيل واشنطن بأنها لن تنسحب من جنوبي لبنان بعد مهلة الـ60 يوما التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضافت هيئة البث أن السبب في ذلك هو أن الجيش اللبناني لا يلتزم بشروط الاتفاق، وينتشر بوتيرة بطيئة للغاية بالمنطقة، كما أن حزب الله يحاول إعادة تنظيم نفسه هناك، بحسب تعبيرها.


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