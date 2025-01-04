إسرائيل ستبلغ واشنطن بعدم انسحابها من لبنان بعد المهلة المحددة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل /PNN- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن من المتوقع أن تبلغ إسرائيل واشنطن بأنها لن تنسحب من جنوبي لبنان بعد مهلة الـ60 يوما التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل
حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأضافت هيئة البث أن السبب في ذلك هو أن الجيش اللبناني لا يلتزم بشروط الاتفاق، وينتشر بوتيرة بطيئة للغاية بالمنطقة، كما أن حزب الله يحاول إعادة تنظيم نفسه هناك، بحسب تعبيرها.
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