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ليست شائعات.. تامر حسني يفجر مفاجأة بشأن عودته لبسمة بوسيل

1/4/2025 5:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فجر الفنان المصري تامر حسني مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عودته لطليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، ووالدة أبنائه.


ورغم النفي الذي صرح به تامر حسني بشأن عودته لبسمة بوسيل، وتأكيده على أنها شائعات، خلال لقاء تلفزيوني على هامش حفله بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، إلا أنه تراجع بعدها، موضحًا حالة اللبس التي حدثت وحقيقة الأمر.


وأوضح تامر حسني في منشور عبر خاصية "ستوري" بحسابه على إنستغرام، أنه لم يتمكن من قراءة السؤال بشكل كامل، نظراً لأنه كان مكتوبًا في ورقة، ولم تسأله المذيعة بشكل مباشر وعلني، مشيرًا إلى أنه بمجرد قراءته كلمة "شائعات" في بداية السؤال، رد على الفور بضرورة عدم الاكتراث للشائعات والأنباء غير الصحيحة، والتركيز على بدء عام جديد بالدعاء للجميع بعام مليء بالخير، يخلو من المعاناة والألم، كما خص بالدعاء لجميع البلدان العربية.


وفي فيديو اللقاء الذي أعاد نشره تامر عبر حسابه على إنستغرام، تبين أن السؤال كان يتضمن إمكانية عودته لطليقته بسمة وإعطاء العلاقة بينهما فرصة أخرى مجددًا، إلا أن تامر أكد أن هذا السؤال لم توجهه المذيعة له شخصيًا خلال اللقاء، بل كان مكتوبًا، نظرًا لأنه "سري" ويحترم خصوصيته وحياته الشخصية.


وأعرب تامر عن استغرابه واندهاشه من عرض السؤال علنًا، موجهًا رسالة نصح للصحافة، قائلاً: "أتمنى من أي مذيعة أو محطة تلفزيونية تجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء، نظرًا لأنها تتسبب في إثارة الفتن، لا سيما وأنني لم أكمل قراءة السؤال حتى النهاية."


وأكد حسني أن الأمر ليس "شائعات" كما تردد، بل ثمة محاولات يجريها بعض الأشخاص في الوقت الراهن، دون تسميتهم، من أجل الصلح بينه وبين بسمة، متمنيًا أن يكتب الله لهما ما فيه الخير والصلاح.


وكان حسني قد صرح في لقاء مع ET بالعربي ردًا على سؤال حول إمكانية عودته لزوجته بسمة بوسيل في عام 2025، قائلاً: "هي بعض الشائعات، دعونا نبدأ عامًا جديدًا بالدعاء بدلاً من هذه الأنباء غير الصحيحة، وندعو الله أن يمنّ على الجميع بعام جديد مليء بالخير، وأتمنى لكل من تألم أو عانى خلال العام الماضي أن يرزقه الله أيامًا جميلة في العام الجديد."


وفي سياق متصل، يستعد تامر حسني ورامي صبري لطرح أول دويتو غنائي يجمع بينهما بعنوان "فعلاً مابتنسيش"، يوم الاثنين المقبل، عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية.


والأغنية من كلمات عمر تيام، وألحان شادي حسن، وتوزيع ومكساج وماستر طارق توكل، وأوتار لتامر غنيم، وغيتار لأحمد حسين.

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