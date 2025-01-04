هبوط طائرة عسكرية بقاعدة أمريكية في سوريا قادمة من العراق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هبطت طائرة شحن عسكرية في قاعدة أمريكية ببلدة الشدادي جنوب الحسكة شمال شرقي سوريا قادمة من العراق.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرة التي هبطت ليل الجمعة/السبت محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، وقد انطلقت من العراق، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار استمرار تعزيز القواعد العسكرية في المنطقة.
ووفق المرصد: "تواصل قوات التحالف الدولي استقدام تعزيزات عسكرية برا وجوا إلى مناطق شمال وشرق سوريا".
ولفت إلى أن ذلك يأتي بعد ساعات من وصول معدات عسكرية وأسلحة متطورة على متن طائرة شحن برفقة مروحية عسكرية إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، قادمة من العراق، في إطار تعزيز القواعد الأمريكية وإرسال دعم إضافي إلى عين العرب (كوباني).
وتنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة.
RT
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