هبوط طائرة عسكرية بقاعدة أمريكية في سوريا قادمة من العراق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هبطت طائرة شحن عسكرية في قاعدة أمريكية ببلدة الشدادي جنوب الحسكة شمال شرقي سوريا قادمة من العراق.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرة التي هبطت ليل الجمعة/السبت محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، وقد انطلقت من العراق، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار استمرار تعزيز القواعد العسكرية في المنطقة.



ووفق المرصد: "تواصل قوات التحالف الدولي استقدام تعزيزات عسكرية برا وجوا إلى مناطق شمال وشرق سوريا".



ولفت إلى أن ذلك يأتي بعد ساعات من وصول معدات عسكرية وأسلحة متطورة على متن طائرة شحن برفقة مروحية عسكرية إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، قادمة من العراق، في إطار تعزيز القواعد الأمريكية وإرسال دعم إضافي إلى عين العرب (كوباني).



وتنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة.

RT