أجسام غامضة في سماء السعودية تثير الجدل.. وفلكية جدة تحسم الأمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، منذ مساء الخميس، مقاطع فيديو تُظهر أجساماً محترقة في سماء مدينة جازان السعودية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين السعوديين حول طبيعة تلك الأجسام، مع تساؤلات عما إذا كانت فضائية أم صواريخ
حوثية.
ولحسم الجدل حول الأمر، ورداً على التساؤلات، أوضحت الجمعية الفلكية بجدة في السعودية أن التفسير المحتمل، بناءً على مقطع الفيديو المنتشر على نطاق واسع، هو أنه حطام صاروخ صيني فضائي تفكك أثناء دخوله إلى الغلاف الجوي للأرض.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة: "إن الصاروخ عندما يُكمل مهمته، ينفد وقوده في النهاية، ويفقد ارتفاعه، ويدخل إلى الجزء الأكثر كثافة في الغلاف الجوي للأرض"، مشيراً إلى أن احتكاك الصاروخ بالهواء يتسبب في سخونته واحتراقه.
وأضاف: "تتسبب الحرارة الشديدة الناتجة عن الاحتكاك في اشتعال المعدن والمواد الأخرى في الصاروخ واحتراقها، مما يؤدي إلى ظهور الخطوط الساطعة التي تظهر في الفيديو".
ووفقاً لصحيفة الرياض السعودية، فإن الصين لديها تاريخ في إطلاق الصواريخ الفضائية التي شهدت بعضاً منها عودة غير متحكم بها إلى الغلاف الجوي لكوكب الأرض، مما يعني عدم تحديد مكان ووقت سقوطها بشكل دقيق.
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