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أجسام غامضة في سماء السعودية تثير الجدل.. وفلكية جدة تحسم الأمر

1/4/2025 5:08:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، منذ مساء الخميس، مقاطع فيديو تُظهر أجساماً محترقة في سماء مدينة جازان السعودية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين السعوديين حول طبيعة تلك الأجسام، مع تساؤلات عما إذا كانت فضائية أم صواريخ حوثية.


ولحسم الجدل حول الأمر، ورداً على التساؤلات، أوضحت الجمعية الفلكية بجدة في السعودية أن التفسير المحتمل، بناءً على مقطع الفيديو المنتشر على نطاق واسع، هو أنه حطام صاروخ صيني فضائي تفكك أثناء دخوله إلى الغلاف الجوي للأرض.


وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة: "إن الصاروخ عندما يُكمل مهمته، ينفد وقوده في النهاية، ويفقد ارتفاعه، ويدخل إلى الجزء الأكثر كثافة في الغلاف الجوي للأرض"، مشيراً إلى أن احتكاك الصاروخ بالهواء يتسبب في سخونته واحتراقه.


وأضاف: "تتسبب الحرارة الشديدة الناتجة عن الاحتكاك في اشتعال المعدن والمواد الأخرى في الصاروخ واحتراقها، مما يؤدي إلى ظهور الخطوط الساطعة التي تظهر في الفيديو".


ووفقاً لصحيفة الرياض السعودية، فإن الصين لديها تاريخ في إطلاق الصواريخ الفضائية التي شهدت بعضاً منها عودة غير متحكم بها إلى الغلاف الجوي لكوكب الأرض، مما يعني عدم تحديد مكان ووقت سقوطها بشكل دقيق.

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