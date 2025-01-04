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تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا السبت

1/4/2025 5:08:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم السبت، 430 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 376 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
وقالت النقابة إن الطلب على شراء الذهب في الأسواق المحلية لا يزال ضعيفا.
وأضافت أن أسعار الذهب عالميا تأثرت بالانفجار الذي وقع الخميس الماضي أمام مقر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وسط حالة من الترقب لتنصيبه في 20 كانون الثاني الحالي.
وأشارت النقابة إلى أن سعر المعدن الأصفر عالميا أغلق عند مستوى 2640 دولارا للأونصة.









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