مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 جراء سقوط حافلة في البيرو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب 32 آخرون في حادث سقوط حافلة ركاب
في نهر بمنطقة "أنكاش" في البيرو.
وبحسب يورنيوز الإخبارية، قالت السلطات الصحية في بيان، إن الحافلة انزلقت وانقلبت، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وفقدان 6 آخرين، وإصابة 32 شخصًا.
وأفاد البيان بأن وحدة من الشرطة تقوم بالبحث عن المفقودين في المنطقة، دون أن يتم تحديد أسباب الحادث.
بترا
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