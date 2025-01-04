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مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 جراء سقوط حافلة في البيرو

1/4/2025 5:08:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب 32 آخرون في حادث سقوط حافلة ركاب في نهر بمنطقة "أنكاش" في البيرو.
وبحسب يورنيوز الإخبارية، قالت السلطات الصحية في بيان، إن الحافلة انزلقت وانقلبت، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وفقدان 6 آخرين، وإصابة 32 شخصًا.
وأفاد البيان بأن وحدة من الشرطة تقوم بالبحث عن المفقودين في المنطقة، دون أن يتم تحديد أسباب الحادث.
بترا









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