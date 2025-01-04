MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو اليوم السبت، أنه تم رصد مسيرة في منطقة لوغا بخليج فنلندا، وقامت وسائل الدفاع الجوي بالتصدي لها، ولم تقع إصابات أو أضرار.

كتب دروزدينكو هذا في قناته على "تلغرام".



وفي سياق متصل، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود، ما تسبب بإصابة رجل وتضرر خطوط كهرباء.



وقال في قناته على "تلغرام": "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي لدينا فوق منطقة بروخوروفسكي - وإسقاط عدة أهداف جوية. وأصيب رجل في ساقه في قرية بريليستنوي، وتم تقديم المساعدة الطبية له من قبل فريق الإسعاف على الفور. وسيواصل المزيد من العلاج في عيادة خارجية".



وأضاف أن " أضرارا حدثت في قرية بروخوروفكا، في خط الكهرباء - فانقطعت الإضاءة مؤقتا في عدة شوارع.

وفي قرية ميخائيلوفكا، تضرر خط أنابيب غاز في أحد المنازل كما تضرر السياج".



وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية مثل مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.



وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.

RT