الزوايدة يعلق على فيديو لسمكة خطيرة في العقبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
علق مدير محمية العقبة البحرية، ناصر الزوايدة على فيديو تم تداوله في محافظة العقبة أظهر سمكة شديدة السمية يطلق عليها سمكة "أبو اللبن" ، حيث ظهرت السمكة على أحد شواطئ العقبة خلال الأيام الماضية .
وقال الزوايدة بأن هذه السمكة من أخطر وأشد الأسماك سمية حول العالم ، حيث يتسبب سمها في وفاة الإنسان خلال نصف ساعة فقط إذا لم يتعرض للعلاج في أسرع وقت ممكن ، وذلك لخطورة سمها وفعاليته الكبيرة .
وبين لـ "الوكيل الإخباري" بأن هذه السمكة لا تتواجد بالقرب من الشواطئ عادة ، حيث تتجنب هذه السمكة الضوضاء وتبحث عن الهدوء ، وهو ما يجعل خروجها للشواطئ قليل الحدوث .
وقال ان خطورة هذه السمكة في لونها القريب من لون الصخور البحرية ، وشكلها الذي يشبه الحجارة المتواجدة على الشواطئ .
كما كشف الزوايدة عن حالات
تعرضت للدغة هذه السمكة الخطيرة ، حيث أسعف بعضهم إلى مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري وتحسنت أحوالهم الصحية في ظرف أيام ، وحصلت وفاة شاب قديماً ٢٠١٤ لعدم الوعي بخطورتها حيث تأخر في التبليغ عن إصابته
ولفت إلى أن 5 غواصين تابعين للمحمية يقومون بجولات يومية لمراقبة الشواطئ وعند مشاهدة هذه الأسماك يتم تنبيه الزوار ويتم إبعادها إلى داخل البحر في حال تواجدها بشكل قريب من الشواطئ ، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن المحمية قامت بعمل اللوحات الإرشادية للتحذير من الاقتراب من الاحياء البحرية أو لمسها أو صيدها .
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