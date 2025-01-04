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الزوايدة يعلق على فيديو لسمكة خطيرة في العقبة

1/4/2025 3:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- علق مدير محمية العقبة البحرية، ناصر الزوايدة على فيديو تم تداوله في محافظة العقبة أظهر سمكة شديدة السمية يطلق عليها سمكة "أبو اللبن" ، حيث ظهرت السمكة على أحد شواطئ العقبة خلال الأيام الماضية .
وقال الزوايدة بأن هذه السمكة من أخطر وأشد الأسماك سمية حول العالم ، حيث يتسبب سمها في وفاة الإنسان خلال نصف ساعة فقط إذا لم يتعرض للعلاج في أسرع وقت ممكن ، وذلك لخطورة سمها وفعاليته الكبيرة .
وبين لـ "الوكيل الإخباري" بأن هذه السمكة لا تتواجد بالقرب من الشواطئ عادة ، حيث تتجنب هذه السمكة الضوضاء وتبحث عن الهدوء ، وهو ما يجعل خروجها للشواطئ قليل الحدوث .
وقال ان خطورة هذه السمكة في لونها القريب من لون الصخور البحرية ، وشكلها الذي يشبه الحجارة المتواجدة على الشواطئ .
كما كشف الزوايدة عن حالات
تعرضت للدغة هذه السمكة الخطيرة ، حيث أسعف بعضهم إلى مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري وتحسنت أحوالهم الصحية في ظرف أيام ، وحصلت وفاة شاب قديماً ٢٠١٤ لعدم الوعي بخطورتها حيث تأخر في التبليغ عن إصابته
ولفت إلى أن 5 غواصين تابعين للمحمية يقومون بجولات يومية لمراقبة الشواطئ وعند مشاهدة هذه الأسماك يتم تنبيه الزوار ويتم إبعادها إلى داخل البحر في حال تواجدها بشكل قريب من الشواطئ ، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن المحمية قامت بعمل اللوحات الإرشادية للتحذير من الاقتراب من الاحياء البحرية أو لمسها أو صيدها .








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