الحكم على ترامب بقضية شراء الصمت في العاشر من الشهر الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
رفضت محكمة في نيويورك الليلة الماضية محاولة الرئيس المنتخب دونالد ترامب
إلغاء إدانته في قضية الأموال السرية التي رفعت ضده في نيويورك.
ورفض القاضي خوان ميرشان طلب ترامب إلغاء الحكم في القضية استناداً إلى قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، مشيرا الى انه لا يزال يراجع الطلبات الأخرى التي قدمها ترامب لرفض القضية.
وحسب القرار فإنه سيتم النطق بالحكم في 10 كانون الثاني الحالي الساعة 9:30 صباحًا، وسيكون لدى الرئيس المنتخب خيار الحضور شخصيًا أو افتراضيًا إلا أن القاضي قال إنه لن يحكم على الرئيس المنتخب بالسجن.
وكتب ميرشان في قراره أنه من غير المرجح أن "يفرض أي عقوبة بالسجن"، بل عقوبة "إفراج غير مشروط"، وهو ما يعني أنه لن يتم فرض أي عقوبة.
وكانت هيئة المحلفين قد أدانت ترامب بقضية شراء صمت ممثلة أميركية ولكن القاضي وقتئذ اجل الحكم أكثر من مرة.
وسيتم تنصيب ترامب كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في 20 من الشهر الحالي.
بترا
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