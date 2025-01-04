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الحكم على ترامب بقضية شراء الصمت في العاشر من الشهر الحالي

1/4/2025 2:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رفضت محكمة في نيويورك الليلة الماضية محاولة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلغاء إدانته في قضية الأموال السرية التي رفعت ضده في نيويورك.
ورفض القاضي خوان ميرشان طلب ترامب إلغاء الحكم في القضية استناداً إلى قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، مشيرا الى انه لا يزال يراجع الطلبات الأخرى التي قدمها ترامب لرفض القضية.
وحسب القرار فإنه سيتم النطق بالحكم في 10 كانون الثاني الحالي الساعة 9:30 صباحًا، وسيكون لدى الرئيس المنتخب خيار الحضور شخصيًا أو افتراضيًا إلا أن القاضي قال إنه لن يحكم على الرئيس المنتخب بالسجن.
وكتب ميرشان في قراره أنه من غير المرجح أن "يفرض أي عقوبة بالسجن"، بل عقوبة "إفراج غير مشروط"، وهو ما يعني أنه لن يتم فرض أي عقوبة.
وكانت هيئة المحلفين قد أدانت ترامب بقضية شراء صمت ممثلة أميركية ولكن القاضي وقتئذ اجل الحكم أكثر من مرة.
وسيتم تنصيب ترامب كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في 20 من الشهر الحالي.
بترا









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