الرئيس التشيلي أول زعيم لاتيني يزور القطب الجنوبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد المكتب الصحفي للرئاسة التشيلية بأن رئيس البلاد غابرييل بوريتش توجه إلى القارة القطبية الجنوبية ليصبح أول زعيم من أمريكا اللاتينية يزور القطب الجنوبي.



وقال المكتب في بيان له: "عملية "النجم القطبي 3" هي أول رحلة يقوم بها رئيس أمريكي لاتيني حالي إلى القطب الجنوبي. وتشمل زيارة إلى المحطة القطبية المشتركة (التشيلية) "غلاسيار يونيون" ومحطة "أموندسن-سكوت" الأمريكية".



وأشار البيان إلى أنه إلى جانب بوريتش، سافرت الدفاع الوطني مايا فرنانديز ووزيرة البيئة مايسا روخاس بالإضافة إلى قادة القوات الجوية والبحرية والبرية التشيلية وعالمين تشيليين إلى القارة القطبية الجنوبية.

وأوضح أن "الأهداف العلمية هذه الجولة هي دراسة الخصائص الكيميائية والبصرية للثلوج السطحية في القطب الجنوبي".



وقال بوريتش خلال بث مباشر من القطب الجنوبي إن رحلته تؤكد مرة أخرى أن تشيلي مرتبطة بالقطب الجنوبي وهي تلتزم بضمان الحفاظ على القارة القطبية الجنوبية "قارة العلم والسلام لسنوات عديدة قادمة".



وتشيلي لديها 4 محطات دائمة نشطة وعدد من المحطات الموسمية في منطقة القطب الجنوبي.

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