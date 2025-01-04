البنتاغون ينفي إنشاء قاعدة أمريكية جديدة قرب عين العرب شمالي سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ عدم وجود أي خطط أمريكية لبناء قاعدة عسكرية قرب مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا على الحدود مع تركيا.



وردت سينغ على سؤال حول حقيقة ما يجري بعد ظهور مقاطع فيديو تظهر مركبات عسكرية أمريكية تتجه إلى شمال سوريا بالقرب من كوباني وفيما لو كانت كانت القوات الأمريكية تقوم بتشييد قاعدة هناك.



وأجابت سينغ في أول مؤتمر صحفي للبتاغون في العام الجديد: "نعم، لقد اطلعت على بعض التقارير وتلقيت أسئلة حول ذلك. لا توجد أي خطط لبناء قاعدة أمريكية في كوباني. لذا، لست متأكدة من مصدر هذه المعلومات".

RT