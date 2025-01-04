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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

1/4/2025 1:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 5030 طنا، منها 3121 طن خضار، و 1676طن فواكه، و232 طن ورقيات.
وتاليا أسعار الخضار والفواكه بحسب نشرة السوق المركزي لليوم السبت :












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