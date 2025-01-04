أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت
التاريخ
1/4/2025 1:10:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 5030 طنا، منها 3121 طن خضار، و 1676طن فواكه، و232 طن ورقيات.
وتاليا أسعار الخضار والفواكه بحسب نشرة السوق المركزي لليوم السبت :
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