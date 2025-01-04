ينتشر عبر الملابس.. خبراء يحذرون من فيروس نورو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذر خبراء في مجال الصحة بالمملكة المتحدة من استمرار تفشي فيروس "نورو" المعروف بالقيء الشتوي، خاصة في ظل سهولة انتقال العدوى لا سيما عن طريق اللمس.



وتشير الأرقام إلى أن حالات الإصابة بالفيروس الذي يسبب القيء والإسهال، ارتفعت بنسبة 40 في المئة عن السنوات السابقة، كما يمكن أن يظهر فيروس نورو أعراضًا مشابهة لأعراض كوفيد، حيث يسبب كلا الفيروسين قشعريرة وحمى وصداع، وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويخشى الخبراء في المملكة المتحدة أن تؤدي أي زيادات أخرى إلى زيادة الضغط على الخدمات الصحية المتوترة بالفعل والتي تكافح بسبب موجة مد من الإنفلونزا.



وأظهرت أرقام وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن معدلات الإصابة بجرثومة القيء، التي يمكن أن تسبب الإسهال أيضًا، هي أكثر من ضعف المستويات التي شوهدت قبل كوفيد في هذا الوقت من العام.



كما أظهرت أحدث بيانات الوكالة، التي أُصدرت الشهر الماضي، أن العدد الإجمالي لحالات "نوروفيروس" هذا العام هو أكثر من ضعف ما كان عليه قبل 5 سنوات.



ومع ذلك، قد تكون أرقام الحالات الفعلية على مستوى البلاد أعلى من ذلك.



طرق العدوى وأساليب التعامل معها

ينتشر فيروس نورو عادة من خلال الاتصال الوثيق بشخص مصاب، أو عن طريق لمس الأسطح أو الأشياء، أو تناول الطعام الذي لمسه شخص مصاب.



وينصح خبراء الصحة بعدم الاعتماد على مطهرات اليد وحدها للحماية من انتقال العدوى، حيث لا يقتل الكحول الجرثومة.



كما يوصى بغسل اليدين كخط دفاع أول حيث يساعد الماء في تكسير الغلاف البروتيني حول الفيروس، مما يجعله غير ضار.



ويحث الخبراء الناس على غسل وتجفيف ملابسهم على درجة حرارة عالية في محاولة لوقف انتشار المرض.



وقال جيسون تيترو، عالم الأحياء الدقيقة: "ملابسك مسامية وبالتالي أي شيء يتلامس مع ملابسك سوف يلتصق بها. يمكن لفيروس نورو أن يبقى على قيد الحياة لمدة شهر كامل في أي حالة تقريبًا".



وينصح خبراء جامعة مينيسوتا بأن تنظيف الأسطح التي لمسها شخص مصاب بهذا الفيروس "طريقة حاسمة لتدميره".



وفي حال تقيأ شخص مصاب على سجاد أو أثاث، يحظر تنظيف المنطقة بالمكنسة الكهربائية لأن هذا من شأنه أن يتسبب في انتشار مسببات الأمراض في الهواء.



وغالبًا ما ينصح خبراء الصحة بالراحة وشرب الكثير من السوائل للمساعدة في التعافي. قد يساعد الباراسيتامول أيضًا في علاج الحمى أو الآلام.



ويُنصح الآباء بتجنب إعطاء المشروبات الغازية أو عصير الفاكهة للأطفال المصابين بنوروفيروس، لأن هذا قد يؤدي إلى تفاقم الإسهال.

سكاي نيوز عربية



