ترامب يكشف عن مرشحه لمنصب السفير الأمريكي لدى إستونيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
ترشيح المدير الإداري السابق لصندوق ريادة الأعمال الروسي الأمريكي رومان بيبكو لمنصب سفير الولايات المتحدة الجديد لدى إستونيا.
وقال ترامب على منصة Truth Social: "يسعدني أن أعلن ترشيح رومان بيبكو للعمل سفيرا للولايات المتحدة مقبلاً لدى جمهورية إستونيا".
وأشار الرئيس الأمريكي الآتي إلى أن بيبكو ولد ونشأ في إستونيا، ويتمتع بخبرة كبيرة في التفاعل مع السلطات الأجنبية، كما مثل المصالح الأمريكية في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بالإضافة إلى ذلك، شغل بيبكو منصب المدير الإداري لصندوق ريادة الأعمال الروسي الأمريكي.
وأضاف ترامب أن "رومان مثل الشركات الأمريكية، وتفاوض بشأن مشاريع في منغوليا وإفريقيا وروسيا وأوروبا الغربية وموطنه إستونيا بالتعاون مع الوكالات الحكومية الأمريكية، وعمل مع حكومات أجنبية بشأن الامتثال للعقوبات".
الجدير ذكره، أن الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب سيتم تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري.
RT
MENAFN04012025000208011052ID1109053940
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.