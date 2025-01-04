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ترامب يكشف عن مرشحه لمنصب السفير الأمريكي لدى إستونيا

1/4/2025 1:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ترشيح المدير الإداري السابق لصندوق ريادة الأعمال الروسي الأمريكي رومان بيبكو لمنصب سفير الولايات المتحدة الجديد لدى إستونيا.


وقال ترامب على منصة Truth Social: "يسعدني أن أعلن ترشيح رومان بيبكو للعمل سفيرا للولايات المتحدة مقبلاً لدى جمهورية إستونيا".


وأشار الرئيس الأمريكي الآتي إلى أن بيبكو ولد ونشأ في إستونيا، ويتمتع بخبرة كبيرة في التفاعل مع السلطات الأجنبية، كما مثل المصالح الأمريكية في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بالإضافة إلى ذلك، شغل بيبكو منصب المدير الإداري لصندوق ريادة الأعمال الروسي الأمريكي.


وأضاف ترامب أن "رومان مثل الشركات الأمريكية، وتفاوض بشأن مشاريع في منغوليا وإفريقيا وروسيا وأوروبا الغربية وموطنه إستونيا بالتعاون مع الوكالات الحكومية الأمريكية، وعمل مع حكومات أجنبية بشأن الامتثال للعقوبات".


الجدير ذكره، أن الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب سيتم تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري.

RT

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