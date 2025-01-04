بقوة 5.8 درجة.. زلزال جديد يهز إثيوبيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، يوم السبت، أن زلزالاً بلغت شدته 5.8 درجة ضرب إثيوبيا.



وأوضح المركز أن الزلزال وقع على بُعد 142 كيلومتراً شرق أديس أبابا، وبعمق 10 كيلومترات.



ويأتي هذا الزلزال بعد سلسلة من الهزات الأرضية الأقل قوة التي ضربت إثيوبيا خلال الأيام الماضية.



فقد شهدت المنطقة نفسها زلزالاً بقوة 5.5 درجة يوم الجمعة، إضافة إلى أكثر من 30 زلزالاً أقل شدة على مدار الأسبوع الماضي.

سكاي نيوز عربية