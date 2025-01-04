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فيديو.. رسالة طبيب من غزة تبكي مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

1/4/2025 12:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجهش مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بالبكاء حين تذكر كلمات كتبها طبيب من منظمة "أطباء بلا حدود"، يدعى محمود أبو نجيلة، في مستشفى العودة بقطاع غزة، قبل استشهاده خلال غارة إسرائيلية في نوفمبر 2023.
وقال منصور إن أبو نجيلة كتب على اللوحة البيضاء، التي تُستخدم لتخطيط العمليات الجراحية في المستشفى: "من سيبقى حتى النهاية سيروي القصة. لقد فعلنا ما بوسعنا. تذكرونا."
وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي، نوقشت مأساة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، الذي دمرته إسرائيل بزعم استخدامه من قِبَل مسلحين فلسطينيين.
ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذه المسوغات بأنها "بلا أساس من الصحة"، بينما حثت منظمة الصحة العالمية إسرائيل على إطلاق سراح مدير المستشفى، حسام أبو صفية.

سكاي نيوز عربية

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