الأردنيون على موعد مع حالة من عدم الاستقرار الجوي غدا الأحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أعلنت إدارة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للأيام المقبلة، حيث تشهد المملكة تغيرات في درجات الحرارة وأجواء متفاوتة.



السبت، من المتوقع أن تشهد المملكة ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، مع أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ستظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. خلال ساعات الليل، تبقى الأجواء باردة مع استمرار ظهور الغيوم.

الأحد والاثنين

تتأثر المملكة يوم الأحد بارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء لطيفة في معظم المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ومع دخول ساعات الليل، تبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة، تمتد أحياناً لأجزاء محدودة من المناطق الوسطى.



أما يوم الاثنين، فتستمر حالة عدم الاستقرار الجوي مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة.



وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، ونوهت من الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.



ودعت الأرصاد المواطنين إلى متابعة تحديثات النشرات الجوية والالتزام بالتحذيرات لتجنب أي مخاطر محتملة.