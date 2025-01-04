الأردنيون على موعد مع حالة من عدم الاستقرار الجوي غدا الأحد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أعلنت إدارة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للأيام المقبلة، حيث تشهد المملكة تغيرات في درجات الحرارة وأجواء متفاوتة.
السبت، من المتوقع أن تشهد المملكة ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، مع أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ستظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. خلال ساعات الليل، تبقى الأجواء باردة مع استمرار ظهور الغيوم.
الأحد والاثنين
تتأثر المملكة يوم الأحد بارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء لطيفة في معظم المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ومع دخول ساعات الليل، تبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة، تمتد أحياناً لأجزاء محدودة من المناطق الوسطى.
أما يوم الاثنين، فتستمر حالة عدم الاستقرار الجوي مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة.
وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، ونوهت من الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.
ودعت الأرصاد المواطنين إلى متابعة تحديثات النشرات الجوية والالتزام بالتحذيرات لتجنب أي مخاطر محتملة.
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