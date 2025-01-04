من الـ9 صباحا وإلى الـ3:30 عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق (أسماء)

من الـ9 صباحا وإلى الـ3:30 عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق (أسماء)
التاريخ
1/4/2025 12:12:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت شركة كهرباء اربد اضطرارها لاجراء فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق اليوم السبت لغايات اعمال
صيانة .
وحددت المناطق والساعات من الـ 9 صباحا والى الـ 3:30 عصر وفقا للاعلان المرفق :
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