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اعتقال مسؤول في سجن صيدنايا.. من هو شلهوم؟

1/4/2025 12:12:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت سلطات الأمن في سوريا مسؤولاً سابقاً في سجن صيدنايا القريب من دمشق، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية "، الجمعة.


وأكد المراسل أن "إدارة الأمن العام ألقت القبض على محمد نور الدين شلهوم في مدينة حمص، أثناء "عمليات تمشيط".


ويُعتبر شلهوم أحد مسؤولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا، ويُعتقد أنه لعب دوراً في تعطيل كاميرات مراقبة السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة.


ويُعد سجن صيدنايا من أسوأ السجون العسكرية سمعةً في عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وفي اللهجة الدارجة السورية، كان يُطلق عليه اسم "المسلخ". ومنذ عام 2011، وثّق نشطاء حقوق الإنسان عمليات إعدام جماعية ممنهجة، وتعذيباً، واختفاءً لآلاف السجناء هناك.


وكان سجن صيدنايا من أوائل المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة، منذ دخولها دمشق وفرار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.


وأُفرِج عن المئات من نزلاء السجن، بينما بدأت السلطات الجديدة في سوريا عمليات ملاحقة لمسؤولي النظام السابق، ومن بينهم القائمون على إدارة سجن صيدنايا.

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