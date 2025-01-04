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شهيد و9 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس

1/4/2025 12:12:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد فتى وأصيب 9 فلسطينيين، بينهم 4 بجروح خطيرة، مساء الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفتى محمد مدحت أمين عامر (18 عاماً) استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة.


وأضافت أن 9 إصابات، بينها 4 بحالة خطيرة، نُقلت من مخيم بلاطة خلال اقتحام قوات الاحتلال.


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت محيط مخيم بلاطة من حاجز عورتا، ونشرت عدداً من القناصة على أسطح البنايات القريبة منه، وأطلقت الرصاص صوب الفلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم، ومنعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم ونقل المصابين.

وفا

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