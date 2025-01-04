باستثناء هؤلاء.. مصر تمنع دخول السوريين القادمين من جميع أنحاء العالم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بعد منع دخول السوريين القادمين من بعض الدول، أصدرت مصر تعليمات جديدة، حيث حظرت دخول كافة السوريين القادمين من مختلف دول العالم.
وفي السياق، كشفت مصادر لـ"العربية.نت" أنه تم تنبيه شركات السفر والطيران بمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد.
جاء ذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار بوقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية.
كما أوضحت المصادر حينها أن القرار تضمن وقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر.
كذلك شمل القرار منع دخول سوريين متزوجين من مصريين دون موافقة أمنية مسبقة.
وكانت مصر قد بدأت منذ الشهر الماضي، إثر سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، في تسهيل إعادة السوريين المقيمين على أراضيها إلى بلادهم. كما أكدت التزامها بتقديم كل ما يلزم من تسهيلات ودعم للسوريين حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.
وتاليا نص التعميم المتداول:
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