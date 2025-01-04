باستثناء هؤلاء.. مصر تمنع دخول السوريين القادمين من جميع أنحاء العالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعد منع دخول السوريين القادمين من بعض الدول، أصدرت مصر تعليمات جديدة، حيث حظرت دخول كافة السوريين القادمين من مختلف دول العالم.



وفي السياق، كشفت مصادر لـ"العربية.نت" أنه تم تنبيه شركات السفر والطيران بمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار بوقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية.



كما أوضحت المصادر حينها أن القرار تضمن وقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر.

كذلك شمل القرار منع دخول سوريين متزوجين من مصريين دون موافقة أمنية مسبقة.



وكانت مصر قد بدأت منذ الشهر الماضي، إثر سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، في تسهيل إعادة السوريين المقيمين على أراضيها إلى بلادهم. كما أكدت التزامها بتقديم كل ما يلزم من تسهيلات ودعم للسوريين حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.

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