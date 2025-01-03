خبراء: إسرائيل تكثف قصف غزة لإرغام حماس على القبول بشروطها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يشهد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬تصعيدًا‭ ‬عسكريًّا‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق،‭ ‬وتكثيفًا‭ ‬للضربات‭ ‬الجوية،‭ ‬والذي‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬بمفاوضات‭ ‬التهدئة‭ ‬التي‭ ‬يديرها‭ ‬الوسطاء‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬كثف‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عملياته‭ ‬العسكرية‭ ‬بشمال‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬لوسط‭ ‬القطاع‭ ‬وجنوبه،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬وجود‭ ‬تقدم‭ ‬بمفاوضات‭ ‬التهدئة‭ ‬وإمكانية‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭.‬

وتؤكد‭ ‬حماس،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لنجاح‭ ‬مفاوضات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أشارت‭ ‬تقارير‭ ‬عبرية‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬محاولات‭ ‬حثيثة‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬قبل‭ ‬تنصيب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجديد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬

وشن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬أمس،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تركزت‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الوسطى‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬خلفت‭ ‬عشرات‭ ‬الضحايا‭ ‬بين‭ ‬شهيد‭ ‬وجريح،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الخامس‭ ‬والخمسين‭ ‬بعد‭ ‬الأربعمائة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

‭ ‬وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬إرم‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬بوقوع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬غارة‭ ‬في‭ ‬محافظتي‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬والنصيرات‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬وقعت‭ ‬غارات‭ ‬مماثلة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬الزوايدة‭ ‬ومخيم‭ ‬البريج‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الوسطى‭ ‬من‭ ‬القطاع‭.‬

وشن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬كذلك‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوبي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأطلق‭ ‬النار‭ ‬باتجاه‭ ‬مواطنين‭ ‬غربي‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وجهاز‭ ‬الشاباك‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬إن‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬هاجم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬وخلفت‭ ‬الغارات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬شهيدا‭ ‬وعشرات‭ ‬المصابين‭.‬

وقال‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي،‭ ‬طلال‭ ‬عوكل‭: ‬إن‭ ‬‮«‬تصعيد‭ ‬إسرائيل‭ ‬لعملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سياسة‭ ‬الضغط‭ ‬العسكري‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬حماس‭ ‬والفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬بغزة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القبول‭ ‬بالشروط‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬للتهدئة،‭ ‬وتقديم‭ ‬تنازلات‭ ‬بالملفات‭ ‬العالقة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬عوكل،‭ ‬لـ«إرم‭ ‬نيوز‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬طرفي‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لديهما‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬هدنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬أسرى‭ ‬ورهائن‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنهما‭ ‬يدركان‭ ‬أهمية‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬مرحلي‭ ‬قبل‭ ‬تنصيب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجديد‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الضغط‭ ‬العسكري‭ ‬وسيلة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قديمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دفع‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬للقبول‭ ‬بالشروط‭ ‬المطروحة،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬يأمل‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬حماس‭ ‬هي‭ ‬الطرف‭ ‬الذي‭ ‬ينسحب‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‮»‬‭.‬

‭ ‬وبيّن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تعطي‭ ‬لنتنياهو‭ ‬وترامب‭ ‬المبرر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التحرك‭ ‬بمختلف‭ ‬الأساليب‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والسياسية‭ ‬ضد‭ ‬قادتها‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬سترضخ‭ ‬لجميع‭ ‬الشروط‭ ‬تجنبًا‭ ‬لتوسيع‭ ‬دائرة‭ ‬الحرب‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬ستحمل‭ ‬اتفاقًا‭ ‬للتهدئة،‭ ‬وستقبل‭ ‬به‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتقديم‭ ‬بعض‭ ‬التنازلات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقائمة‭ ‬الأسرى؛‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬ستحصل‭ ‬على‭ ‬تنازلات‭ ‬جوهرية‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬والفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬مقابل‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬سيكون‭ ‬حاسمًا‭. ‬