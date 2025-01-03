وزير: سوريا ستشكل حكومة تضم جميع ((المكونات السورية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

دبي‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬أسعد‭ ‬حسن‭ ‬الشيباني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السوري‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬نقل‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للسعودية‭ ‬رؤية‭ ‬الإدارة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬التشاركية‭ ‬والكفاءة‭ ‬وتضم‭ ‬كافة‭ ‬المكونات‭ ‬السورية‭. ‬

وزيارة‭ ‬الشيباني‭ ‬للسعودية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬خارجيا‭ ‬لممثل‭ ‬عن‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تسعى‭ ‬فيه‭ ‬قوى‭ ‬غربية‭ ‬وإقليمية‭ ‬إلى‭ ‬استكشاف‭ ‬هل‭ ‬ستفرض‭ ‬هذه‭ ‬الإدارة‭ ‬حكما‭ ‬إسلاميا‭ ‬متشددا‭ ‬أم‭ ‬ستتبنى‭ ‬حكما‭ ‬يشمل‭ ‬الجميع‭. ‬

والتقى‭ ‬الشيباني‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السوري‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الخميس‭. ‬

وقال‭ ‬الشيباني‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬نقلنا‭ -‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارتنا‭ -‬رؤيتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬المتمثلة‭ ‬بتأسيس‭ ‬حكومة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬التشاركية‭ ‬والكفاءة‭ ‬تضم‭ ‬كافة‭ ‬المكونات‭ ‬السورية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬خطة‭ ‬تنموية‭ ‬اقتصادية‭ ‬تفسح‭ ‬المجال‭ ‬للاستثمار‭ ‬وتعقد‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وتنهض‭ ‬بالواقع‭ ‬المعيشي‭ ‬والخدمي‮»‬‭. ‬

بدوره‭ ‬ووصف‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السعودي‭ ‬اللقاء‭ ‬بـ«المثمر‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬بحث‭ ‬أثناء‭ ‬الاجتماع‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬سبل‭ ‬دعم‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬الانتقالية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري،‭ ‬ويضمن‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬سوريا‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضيها‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬سعودي‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬ملتزمة‭ ‬برعاية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وإن‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬فيها‭ ‬يمثل‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭. ‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الحرجة،‭ ‬ينصب‭ ‬تركيزنا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الأساسية‭ ‬لشعب‭ ‬سوريا،‭ ‬ونحن‭ ‬نستكشف‭ ‬فرصا‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬المساعدة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬إقليميين‮»‬‭. ‬