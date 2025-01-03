وزير: سوريا ستشكل حكومة تضم جميع ((المكونات السورية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
دبي - (رويترز): قال أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية السوري أمس إنه نقل خلال زيارته للسعودية رؤية الإدارة السورية الجديدة في تشكيل حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة وتضم كافة المكونات السورية.
وزيارة الشيباني للسعودية هي الأولى خارجيا لممثل عن الإدارة الجديدة في سوريا في وقت تسعى فيه قوى غربية وإقليمية إلى استكشاف هل ستفرض هذه الإدارة حكما إسلاميا متشددا أم ستتبنى حكما يشمل الجميع.
والتقى الشيباني ووزير الدفاع السوري مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في الرياض الخميس.
وقال الشيباني في منشور على منصة إكس «نقلنا -من خلال زيارتنا -رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات السورية، والعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي».
بدوره ووصف وزير الدفاع السعودي اللقاء بـ«المثمر» عبر حسابه على منصة «إكس»، إذ بحث أثناء الاجتماع مستجدات الأوضاع في سوريا، فضلاً عن سبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.
وقال مصدر سعودي مقرب من الحكومة لرويترز إن المملكة ملتزمة برعاية السلام في سوريا وإن تعزيز الاستقرار فيها يمثل أولوية قصوى.
وأضاف المصدر «في هذه المرحلة الحرجة، ينصب تركيزنا على تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية لشعب سوريا، ونحن نستكشف فرصا لتوسيع نطاق المساعدة بالتعاون مع شركاء إقليميين».
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