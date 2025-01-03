المطيري: ((خليجي 26)) حققت نجاحا كبيرا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الكويت‭ ‬ – ‭ (‬وام‭): ‬أكد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المطيري،‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الكويتي‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬زين‭ ‬26‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬المستقبل‭ ‬خليجي‮»‬‭ ‬للنسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬يحمل‭ ‬دلالات‭ ‬كبيرة،‭ ‬بأن‭ ‬طموحات‭ ‬شعوب‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬عالية،‭ ‬وأن‭ ‬رؤى‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الحكيمة‭ ‬والثاقبة‭ ‬ترجمت‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنجازات‭ ‬عظيمة‭.‬

وأوضح‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬وحازت‭ ‬إشادة‭ ‬وإعجاب‭ ‬الجماهير،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التغطية‭ ‬المميزة‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬ما‭ ‬يحمل‭ ‬القائمين‭ ‬عليها‭ ‬مسؤولية‭ ‬الاستمرار‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭.‬

وأثنى‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬للمتطوعين،‭ ‬والتفاعل‭ ‬المميز‭ ‬لجماهير‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬ما‭ ‬أضفى‭ ‬عليها‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬‮«‬أساطير‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬الخليج،‭ ‬يأتي‭ ‬تقديراً‭ ‬لجهودهم‭ ‬وإبداعهم‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

وأضاف،‭ ‬أن‭ ‬مستويات‭ ‬المنتخبات‭ ‬الخليجية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬متقاربة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬توقع‭ ‬المنتخب‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬فائز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

وكشف‭ ‬عن‭ ‬اقتراحات‭ ‬ناقشها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البطولات‭ ‬المقبلة،‭ ‬متوقعاً‭ ‬نسخة‭ ‬مختلفة‭ ‬ومميزة‭ ‬في‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬27‮»‬‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬2034،‭ ‬بعد‭ ‬الملف‭ ‬المتكامل‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬بالإشادة‭ ‬من‭ ‬الجميع‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إستراتيجية‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬تتمثل‭ ‬باستضافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬بطولة‭ ‬عالمية،‭ ‬سيتم‭ ‬التقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬استضافتها‭ ‬عبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬اكتساب‭ ‬الخبرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬لتنظيم‭ ‬أي‭ ‬بطولة‭ ‬أو‭ ‬فعالية‭ ‬رياضية‭.‬



