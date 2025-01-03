Saturday, 04 January 2025 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المطيري: ((خليجي 26)) حققت نجاحا كبيرا

1/3/2025 7:19:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الكويت‭ ‬ ‭ (‬وام‭): ‬أكد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المطيري،‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الكويتي‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬زين‭ ‬26‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬المستقبل‭ ‬خليجي‮»‬‭ ‬للنسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬يحمل‭ ‬دلالات‭ ‬كبيرة،‭ ‬بأن‭ ‬طموحات‭ ‬شعوب‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬عالية،‭ ‬وأن‭ ‬رؤى‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الحكيمة‭ ‬والثاقبة‭ ‬ترجمت‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنجازات‭ ‬عظيمة‭.‬

وأوضح‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬وحازت‭ ‬إشادة‭ ‬وإعجاب‭ ‬الجماهير،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التغطية‭ ‬المميزة‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬ما‭ ‬يحمل‭ ‬القائمين‭ ‬عليها‭ ‬مسؤولية‭ ‬الاستمرار‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭.‬

وأثنى‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬للمتطوعين،‭ ‬والتفاعل‭ ‬المميز‭ ‬لجماهير‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬ما‭ ‬أضفى‭ ‬عليها‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬‮«‬أساطير‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬الخليج،‭ ‬يأتي‭ ‬تقديراً‭ ‬لجهودهم‭ ‬وإبداعهم‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

وأضاف،‭ ‬أن‭ ‬مستويات‭ ‬المنتخبات‭ ‬الخليجية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬متقاربة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬توقع‭ ‬المنتخب‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬فائز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

وكشف‭ ‬عن‭ ‬اقتراحات‭ ‬ناقشها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البطولات‭ ‬المقبلة،‭ ‬متوقعاً‭ ‬نسخة‭ ‬مختلفة‭ ‬ومميزة‭ ‬في‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬27‮»‬‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬2034،‭ ‬بعد‭ ‬الملف‭ ‬المتكامل‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬بالإشادة‭ ‬من‭ ‬الجميع‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إستراتيجية‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬تتمثل‭ ‬باستضافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬بطولة‭ ‬عالمية،‭ ‬سيتم‭ ‬التقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬استضافتها‭ ‬عبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬اكتساب‭ ‬الخبرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬لتنظيم‭ ‬أي‭ ‬بطولة‭ ‬أو‭ ‬فعالية‭ ‬رياضية‭.‬


MENAFN03012025000055011008ID1109053642

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث