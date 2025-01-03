المطيري: ((خليجي 26)) حققت نجاحا كبيرا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الكويت – (وام): أكد عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 26»، أن شعار «المستقبل خليجي» للنسخة الحالية من البطولة يحمل دلالات كبيرة، بأن طموحات شعوب هذه المنطقة عالية، وأن رؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي الحكيمة والثاقبة ترجمت هذا الأمر من خلال إنجازات عظيمة.
وأوضح في تصريح أدلى به على هامش بطولة «خليجي 26»، أن كأس الخليج العربي لكرة القدم حققت نجاحاً كبيراً وحازت إشادة وإعجاب الجماهير، بالإضافة إلى التغطية المميزة من وسائل الإعلام، ما يحمل القائمين عليها مسؤولية الاستمرار بهذا المستوى المميز في السنوات المقبلة.
وأثنى على الجهود الكبيرة للمتطوعين، والتفاعل المميز لجماهير المنتخبات المشاركة في البطولة، ما أضفى عليها نجاحاً كبيراً، مشيراً إلى أن حفل تكريم «أساطير الخليج» اليوم السبت على هامش المباراة النهائية لكأس الخليج، يأتي تقديراً لجهودهم وإبداعهم في السنوات الماضية.
وأضاف، أن مستويات المنتخبات الخليجية المشاركة في البطولة متقاربة، وهو ما جعل من الصعب توقع المنتخب الفائز في كل مباراة، مؤكدا أن الجميع فائز في هذه البطولة.
وكشف عن اقتراحات ناقشها الاتحاد الخليجي لكرة القدم، للإسهام في تطوير البطولات المقبلة، متوقعاً نسخة مختلفة ومميزة في «خليجي 27» بالمملكة العربية السعودية، وكأس العالم 2034، بعد الملف المتكامل الذي حظي بالإشادة من الجميع.
وأشار إلى أن إستراتيجية الهيئة العامة للرياضة في دولة الكويت تتمثل باستضافة أكثر من 45 بطولة عالمية، سيتم التقدم بطلبات استضافتها عبر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ما يسهم في اكتساب الخبرات الكبيرة لتنظيم أي بطولة أو فعالية رياضية.
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