إقامة بطولة أساطير الخليج في فبراير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الكويت‭ - (‬قنا‭): ‬أعلن‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬أساطير‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬بالكويت‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬أساطير‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تقرر‭ ‬تأجيلها‭ ‬لتتزامن‭ ‬مع‭ ‬فعاليات‭ ‬المهرجان‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬الكويت‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭.‬

وتهدف‭ ‬بطولة‭ ‬أساطير‭ ‬الخليج‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬التراث‭ ‬الكروي‭ ‬الخليجي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬أبرز‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬الرياضية‭ ‬والثقافية‭ ‬المستفادة‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬للبطولة‭.‬

وتختتم‭ ‬بطولة‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬بالمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬العماني‭ ‬والبحريني‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬حيث‭ ‬تأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الكويتي‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬تجاوزه‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭.‬



















