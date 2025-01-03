إقامة بطولة أساطير الخليج في فبراير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الكويت - (قنا): أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم إقامة بطولة أساطير الخليج في شهر فبراير المقبل بالكويت.
وكان من المقرر إقامة بطولة أساطير الخليج على هامش بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها السادسة والعشرين خليجي 26 المقامة حاليا في الكويت، إلا أنه تقرر تأجيلها لتتزامن مع فعاليات المهرجان السنوي الذي تستضيفه الكويت خلال شهر فبراير.
وتهدف بطولة أساطير الخليج إلى إبراز التراث الكروي الخليجي من خلال مشاركة أبرز نجوم كرة القدم السابقين في المنطقة، وتعزيز التجربة الرياضية والثقافية المستفادة من النسخة الحالية للبطولة.
وتختتم بطولة خليجي 26 اليوم السبت بالمباراة النهائية بين المنتخبين العماني والبحريني على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، حيث تأهل المنتخب البحريني إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الكويتي بهدف دون رد، فيما بلغ المنتخب العماني النهائي بعد تجاوزه نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف.
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