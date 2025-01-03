ثاندر يمدد سلسلة انتصاراته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
واشنطن - (أ ف ب): مدد أوكلاهوما سيتي ثاندر أفضل سلسلة انتصارات متتالية له في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إلى 13 بفوزه على ضيفه لوس أنجلوس كليبرز 116-98. وكان الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر أفضل مسجل في المباراة برصيد 29 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة وقاد ثاندر الى تعزيز صدارته للمنطقة الغربية برصيد 28 فوزا مقابل 5 هزائم فقط.
وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية لثاندر منذ انتقال الفريق من سياتل بعد موسم 2007-2008.
وقال إيزياه هارتنشتاين الذي أضاف 11 نقطة وتسع متابعات وست تمريرات حاسمة: «الأمر يتعلق فقط بالتواجد والعمل يوما بعد يوم والعمل على أنفسنا وأعتقد أننا نؤدي عملا جيدا في هذا الصدد».
وتأخر أوكلاهوما سيتي 48-52 في الشوط الأول لكنه تفوق على كليبرز 42-20 في الربع الثالث ولم ينجح لوس أنجلوس الي غاب عن صفوفه جيمس هاردن وكواهي لينرد، في قلب الطاولة، وكان أمير كوفي أفضل مسجليه برصيد 26 نقطة.
وأضاف هارتنشتاين «كنا نريد أن نخرج ونضغط على المنافس. وقمنا بعمل جيد في هذا الصدد».
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