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ثاندر يمدد سلسلة انتصاراته

1/3/2025 7:19:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مدد‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬أفضل‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كليبرز‭ ‬116‭-‬98‭. ‬وكان‭ ‬الكندي‭ ‬شاي‭ ‬غيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وقاد‭ ‬ثاندر‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬للمنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬برصيد‭ ‬28‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬5‭ ‬هزائم‭ ‬فقط‭.‬

وهي‭ ‬أطول‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬لثاندر‭ ‬منذ‭ ‬انتقال‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬سياتل‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬2007‭-‬2008‭.‬

وقال‭ ‬إيزياه‭ ‬هارتنشتاين‭ ‬الذي‭ ‬أضاف‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وتسع‭ ‬متابعات‭ ‬وست‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بالتواجد‭ ‬والعمل‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬أنفسنا‭ ‬وأعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نؤدي‭ ‬عملا‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‮»‬‭.‬

وتأخر‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬48-52‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لكنه‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬كليبرز‭ ‬42‭-‬20‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬ولم‭ ‬ينجح‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬الي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬صفوفه‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬وكواهي‭ ‬لينرد،‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة،‭ ‬وكان‭ ‬أمير‭ ‬كوفي‭ ‬أفضل‭ ‬مسجليه‭ ‬برصيد‭ ‬26‭ ‬نقطة‭.‬

وأضاف‭ ‬هارتنشتاين‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نخرج‭ ‬ونضغط‭ ‬على‭ ‬المنافس‭. ‬وقمنا‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‮»‬‭.‬

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