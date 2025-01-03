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أوساكا إلى نصف نهائي أوكلاند

1/3/2025 7:19:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أوكلاند‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حجزت‭ ‬اليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا،‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا،‭ ‬بطاقتها‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬عندما‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬هايلي‭ ‬بابتيست‭ ‬6‭-‬7‭ (‬2-7‭) ‬و6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬أوكلاند‭ ‬النيوزيلندية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭. ‬وأكدت‭ ‬أوساكا‭ ‬المتوجة‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬كبرى‭ ‬أن‭ ‬عملها‭ ‬الجاد‭ ‬بدأ‭ ‬يؤتي‭ ‬ثماره‭ ‬بعد‭ ‬حجز‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬لإحدى‭ ‬دورات‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬دورة‭ ‬ميامي‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2022‭.‬

وقالت‭ ‬المصنفة‭ ‬57‭ ‬عالميا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬بذلت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬ذلك،‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬أواصل‭ ‬المحاولة‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬أستطيع‭ ‬لمعرفة‭ ‬إلى‭ ‬أين‭ ‬سيقودني‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬كان‭ ‬التركيز‭ ‬الرئيسي‭ ‬اليوم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإيمان‭ ‬والثقة‭ ‬في‭ ‬نفسي‮»‬‭.‬

كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬مباراتيها‭ ‬الأوليين‭ ‬في‭ ‬أوكلاند،‭ ‬افتقرت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬27‭ ‬عامًا‭ ‬إلى‭ ‬الإيقاع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬التي‭ ‬خسرتها‭ ‬بشوط‭ ‬فاصل‭.‬

وأظهرت‭ ‬أوساكا‭ ‬أداءً‭ ‬قويًا‭ ‬في‭ ‬الإرسال‭ ‬خلال‭ ‬المجموعتين‭ ‬التاليتين،‭ ‬وأنهت‭ ‬المباراة‭ ‬بتسعة‭ ‬إرسالات‭ ‬ساحقة‭ ‬رافعة‭ ‬عددها‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬

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