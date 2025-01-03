أوساكا إلى نصف نهائي أوكلاند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أوكلاند -(أ ف ب): حجزت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة أولى عالميا سابقا، بطاقتها إلى نصف نهائي للمرة الأولى منذ عام 2022 عندما تغلبت على الأمريكية هايلي بابتيست 6-7 (2-7) و6-1 و6-2 أمس الجمعة في ربع نهائي دورة أوكلاند النيوزيلندية في كرة المضرب. وأكدت أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب كبرى أن عملها الجاد بدأ يؤتي ثماره بعد حجز مكان في المربع الذهبي لإحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات لأول مرة منذ دورة ميامي المفتوحة في أبريل 2022.
وقالت المصنفة 57 عالميا: «لقد بذلت الكثير من الجهد طوال العام الماضي وعلى الرغم من أن النتائج لم تظهر ذلك، إلا أنني أواصل المحاولة بقدر ما أستطيع لمعرفة إلى أين سيقودني ذلك».
وأضافت «كان التركيز الرئيسي اليوم مرة أخرى على أن يكون لدي الكثير من الإيمان والثقة في نفسي».
كما حدث في مباراتيها الأوليين في أوكلاند، افتقرت اللاعبة البالغة من العمر 27 عامًا إلى الإيقاع في المجموعة الافتتاحية التي خسرتها بشوط فاصل.
وأظهرت أوساكا أداءً قويًا في الإرسال خلال المجموعتين التاليتين، وأنهت المباراة بتسعة إرسالات ساحقة رافعة عددها إلى 21 في الدورة.
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