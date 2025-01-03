الاتحاد الإنجليزي ملتزم بالتنوع العرقي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لندن - (د ب أ): لا يزال الاتحاد الانجليزي لكرة القدم ملتزما بالتنوع العرقي في طاقم تدريب منتخب إنجلترا، حيث من المقرر إجراء تعيينات جديدة في الجهاز المعاون للمدرب الألماني توماس توخيل في الأسابيع المقبلة، بحسب ما ذكرت مصادر في الاتحاد لوكالة (بي أيه نيوز) البريطانية.
ولم يكن أي من أعضاء مجموعة التدريب الذين عينهم توخيل، المدرب الجديد لمنتخب إنجلترا، من خلفيات عرقية متنوعة، حتى الآن.
وعاد آشلي كول إلى منصبه مع منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاما، بعد أن عمل كمدرب مساعد بشكل مؤقت مع المنتخب الأول إلى جانب المدير الفني لي كارسلي.
وفي المقابل، شغل أنتوني باري منصب كول حاليا، فيما لا تزال هناك مناصب شاغرة داخل مجموعة التدريب بالمنتخب الإنجليزي، ومن المتوقع أن يقوم توخيل بتقييم المرشحين المناسبين في الأيام المقبلة، بعد أن بدأ العمل رسميا مطلع يناير الجاري.
وقام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتشغيل برنامج تدريب النخبة بدعم من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين لتعزيز التنوع منذ عام 2018، ولكن من المفهوم أن أي تعيينات جديدة لمجموعة التدريب العليا لن تكون جزءا من هذا البرنامج.
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