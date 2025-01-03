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الاتحاد الإنجليزي ملتزم بالتنوع العرقي

1/3/2025 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الانجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ملتزما‭ ‬بالتنوع‭ ‬العرقي‭ ‬في‭ ‬طاقم‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إجراء‭ ‬تعيينات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬المعاون‭ ‬للمدرب‭ ‬الألماني‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬لوكالة‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬نيوز‭) ‬البريطانية‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجموعة‭ ‬التدريب‭ ‬الذين‭ ‬عينهم‭ ‬توخيل،‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬لمنتخب‭ ‬إنجلترا،‭ ‬من‭ ‬خلفيات‭ ‬عرقية‭ ‬متنوعة،‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وعاد‭ ‬آشلي‭ ‬كول‭ ‬إلى‭ ‬منصبه‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاما،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عمل‭ ‬كمدرب‭ ‬مساعد‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لي‭ ‬كارسلي‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬شغل‭ ‬أنتوني‭ ‬باري‭ ‬منصب‭ ‬كول‭ ‬حاليا،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬مناصب‭ ‬شاغرة‭ ‬داخل‭ ‬مجموعة‭ ‬التدريب‭ ‬بالمنتخب‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬توخيل‭ ‬بتقييم‭ ‬المرشحين‭ ‬المناسبين‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬بدأ‭ ‬العمل‭ ‬رسميا‭ ‬مطلع‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭.‬

وقام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بتشغيل‭ ‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬النخبة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المحترفين‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المفهوم‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تعيينات‭ ‬جديدة‭ ‬لمجموعة‭ ‬التدريب‭ ‬العليا‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭.‬

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