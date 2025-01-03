ليفربول المتصدر لتعميق جراح غريمه يونايتد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رغم‭ ‬إقراره‭ ‬بأن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البقاء‭ ‬بين‭ ‬أندية‭ ‬النخبة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭ ‬لن‭ ‬يحظى‭ ‬بتعاطف‭ ‬كبير‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الغريم‭ ‬والمتصدر‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويعول‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬موسمه‭ ‬الكئيب‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬مهاجمه‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬شهيته‭ ‬التهديفية،‭ ‬فيما‭ ‬بات‭ ‬المهاجم‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬كريس‭ ‬وود‭ ‬مفاجأة‭ ‬سارة‭ ‬لنونتغهام‭ ‬فوريست‭ ‬ثالث‭ ‬الترتيب‭.‬

وبعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬يأمل‭ ‬أرسنال‭ ‬الوصيف‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تشديد‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬يبتعد‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬برايتون‭ ‬العاشر،‭ ‬فيما‭ ‬يبحث‭ ‬تشلسي‭ ‬الرابع‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬نزيف‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬دون‭ ‬فوز،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

وتلقي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نظرة‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬رئيسة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬الـ‮«‬برميرليغ‮»‬‭:‬

شبح‭ ‬الهبوط‭ ‬يخيم‭ ‬فوق‭ ‬يونايتد

ألقى‭ ‬الإقرار‭ ‬الصادم‭ ‬لأموريم‭ ‬بأن‭ ‬يونايتد‭ ‬عليه‭ ‬الخشية‭ ‬من‭ ‬الهبوط‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المشكلات‭ ‬العميقة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬للـ«شياطين‭ ‬الحمر‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬مواجهته‭ ‬المنتظرة‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭.‬

يقبع‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬20‭ ‬مرة‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر،‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬0‭-‬2‭.‬

سيواجه‭ ‬ليفربول‭ ‬وبجعبته‭ ‬السلبية‭ ‬أربع‭ ‬خسارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬وست‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭.‬

وفيما‭ ‬يحلق‭ ‬ليفربول‭ ‬بقيادة‭ ‬النجم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬ومباراة‭ ‬منقوصة‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬مطارديه‭ ‬أرسنال،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬23‭ ‬فوزا‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬تخشى‭ ‬جماهير‭ ‬يونايتد‭ ‬خسارة‭ ‬مذلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬أنفيلد،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬اهتزت‭ ‬شباكهم‭ ‬فيها‭ ‬بسباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬2023‭.‬

ويصر‭ ‬أموريم‭ ‬على‭ ‬قدرته‭ ‬في‭ ‬تصويب‭ ‬الأمور‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬عملا‭ ‬دؤوبا‭ ‬من‭ ‬الجميع،‭ ‬لكني‭ ‬متحمس‭ ‬للغاية‭ ‬للمكان‭ ‬الذي‭ ‬يمكننا‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬2025‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لنادي‭ ‬سبورتينغ‭ ‬أقر‭ ‬بأن‭ ‬تأقلم‭ ‬يونايتد‭ ‬مع‭ ‬رسمه‭ ‬الفني‭ ‬3‭-‬4‭-‬3‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سهلا‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬لم‭ ‬أقم‭ ‬باختيار‭ ‬اللاعبين‭ ‬خصيصا‭ ‬لتلك‭ ‬المراكز،‭ ‬لكني‭ ‬كنت‭ ‬مدركا‭ ‬لهذا‭ ‬الشيء‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬علي‭ ‬التسويق‭ ‬لأفكاري‭. ‬ستكون‭ ‬الأمور‭ ‬أسوأ‭ ‬إذا‭ ‬لجأت‭ ‬دوما‭ ‬للتغيير‮»‬‭.‬

هالاند‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬إنعاش‭ ‬سيتي

يرى‭ ‬هالاند‭ ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬سادس‭ ‬الترتيب،‭ ‬عليه‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬راحة‭ ‬نادرة‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬أيام،‭ ‬ويتعين‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬النروجي‭ ‬الذي‭ ‬رزق‭ ‬بمولوده‭ ‬الأول،‭ ‬هز‭ ‬شباك‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬اللندني‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬نتائج‭ ‬كارثية‭ ‬دمرت‭ ‬تقريبا‭ ‬آماله‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه،‭ ‬أنهى‭ ‬سيتي‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬فوز،‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭.‬

هالاند‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬مرتين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات،‭ ‬فك‭ ‬صياما‭ ‬لأربع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الذي‭ ‬احتفل‭ ‬فيه‭ ‬بقدوم‭ ‬طفله‭.‬

عبر‭ ‬الدولي‭ ‬النروجي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬لفترة‭ ‬الراحة‭ ‬الطويلة،‭ ‬وهو‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تصويب‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬2025‭.‬

وود‭ ‬يقود‭ ‬حلم‭ ‬فوريست‭ ‬القاري

يتألق‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬كريس‭ ‬وود‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬نوتنغهام‭ ‬الحالمة‭ ‬نحو‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

سجل‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وينوي‭ ‬مواصلة‭ ‬تألقه‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬فوريست‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭.‬

ترجم‭ ‬ابن‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬توقعات‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبيريتو‭ ‬سانتو‭ ‬الذي‭ ‬منحه‭ ‬ثقة‭ ‬اللعب‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬تواليا،‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭.‬

ويحلم‭ ‬فوريست‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬1981‭.‬