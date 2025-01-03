الحالة يتخطى الاتحاد.. وفوز ثانٍ لمدينة عيسى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تخطى فريق الحالة منافسه الاتحاد بنتيجة (91/121) في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، وذلك ضمن الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لدوري زين لكرة السلة للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2024-2025.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى (22-21)، لصالح الحالة، والفترة الثانية (40-20) للحالة، والفترة الثالثة (26-23) للحالة، والفترة الرابعة (23-27) للاتحاد.
وبهذا الفوز حصل فريق الحالة على نقطتين، ورفع رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وثلاث هزائم، أما الاتحاد فقد أصبح في رصيده 5 نقاط من خمس هزائم.
مدينة عيسى وسماهيج
حقق فريق مدينة عيسى فوزه الثاني، وكان هذه المرة على حساب سماهيج بنتيجة (67/71).
وبهذا الفوز حصل فريق مدينة عيسى على نقطتين، ورفع رصيده إلى 6 نقاط من فوزين وهزيمتين، أما سماهيج فقد أصبح في رصيده 6 نقاط أيضا من فوزين وهزيمتين.
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