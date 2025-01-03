Saturday, 04 January 2025 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحالة يتخطى الاتحاد.. وفوز ثانٍ لمدينة عيسى

1/3/2025 7:19:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00



تخطى‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬منافسه‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬91/121‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬22-21‭)‬،‭ ‬لصالح‭ ‬الحالة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬40-20‭) ‬للحالة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬26-23‭) ‬للحالة،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬23-27‭) ‬للاتحاد‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم،‭ ‬أما‭ ‬الاتحاد‭ ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬هزائم‭.‬

مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬وسماهيج

حقق‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني،‭ ‬وكان‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ (‬67/71‭).‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وهزيمتين،‭ ‬أما‭ ‬سماهيج‭ ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وهزيمتين‭.‬

MENAFN03012025000055011008ID1109053632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث