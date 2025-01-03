الحالة يتخطى الاتحاد.. وفوز ثانٍ لمدينة عيسى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00









تخطى‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬منافسه‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬91/121‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬22-21‭)‬،‭ ‬لصالح‭ ‬الحالة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬40-20‭) ‬للحالة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬26-23‭) ‬للحالة،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬23-27‭) ‬للاتحاد‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم،‭ ‬أما‭ ‬الاتحاد‭ ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬هزائم‭.‬

مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬وسماهيج

حقق‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني،‭ ‬وكان‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ (‬67/71‭).‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وهزيمتين،‭ ‬أما‭ ‬سماهيج‭ ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وهزيمتين‭.‬