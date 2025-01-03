المحرق يتصدر بالعلامة الكاملة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تصدر فريق المحرق المجموعة (أ) من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة بالعلامة الكاملة 18 نقطة دون أن يعرف طعم الخسارة بعد فوزه في الجولة السابعة على حساب فريق دار كليب الذي ظل على نقاطه 13 بثلاثة أشواط نظيفة 25-18، 25-21، 25-20 في اللقاء الذي أقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، الذي قاده الدوليان علي عبد الحميد (1) وسامي سويد(2).
ولم تف المباراة بوعودها الفنية، إذ حفلت بالكثير من الأخطاء خاصة من دار كليب، والتي كلفته الكثير.
وفي مباراة أخرى رفع فريق الشباب رصيده إلى 7 نقاط بفوزه على فريق اتحاد الريف الذي ظل على نقاطه 3 بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-19، 25-،21 25-20، في المباراة التي أدارها الدوليان علي كاظم (1) ومحمد منصور (2).
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