المحرق يتصدر بالعلامة الكاملة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮ ‬ السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

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‬تصدر‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬13‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬25‭-‬20‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ (‬1‭) ‬وسامي‭ ‬سويد‭(‬2‭).‬

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‬ولم‭ ‬تف‭ ‬المباراة‭ ‬بوعودها‭ ‬الفنية،‭ ‬إذ‭ ‬حفلت‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬والتي‭ ‬كلفته‭ ‬الكثير‭.‬

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‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬رفع‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬3‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬25‭-‬،21‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أدارها‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬كاظم‭ (‬1‭) ‬ومحمد‭ ‬منصور‭ (‬2‭).‬



