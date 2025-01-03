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كيف الحشاشون أغبياء؟

1/3/2025 7:11:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صار‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‭ ‬حبيب‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القارات،‭ ‬وسئل‭ ‬الرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬المعزول‭ ‬عمر‭ ‬البشير،‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬لقاء‭ ‬تلفزيون‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬واتساب،‭ ‬فقال‭: ‬لولا‭ ‬واتساب‭ ‬‮«‬لانفجرت‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المتداولة‭ ‬عبر‭ ‬واتساب‭ ‬فبركات‭ ‬ومعلومات‭ ‬مضللة‭ ‬وساذجة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يأتينا‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬اللطيفة‭ ‬والخفيفة‭ ‬إذا‭ ‬أحسنّا‭ ‬اختيار‭ ‬من‭ ‬نتواصل‭ ‬معهم،‭ ‬ومثل‭ ‬غيري،‭ ‬تصلني‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬الجوال‭ ‬والبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬مئات‭ ‬النكات‭ ‬والحكايات‭ ‬الطريفة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بالإيجاز‭ ‬والتكثيف،‭ ‬وصرت‭ ‬استمتع‭ ‬بالنكات‭ ‬المفبركة‭ ‬بتركيب‭ ‬كلمات‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬فوتغرافية‭ ‬أو‭ ‬متحركة،‭ ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬يعد‭ ‬طفرة‭ ‬في‭ ‬العقل‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬يمجد‭ ‬الكم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الكيف،‭ ‬ويفسر‭ ‬هذا‭ ‬لماذا‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬المناهج‭ ‬المدرسية‭ ‬تصرّ‭ ‬على‭ ‬إقناعنا‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬المعلقات‮»‬‭ ‬هي‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬قيل‭ ‬من‭ ‬شعر‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الإسلام،‭ ‬مع‭ ‬أنني‭ ‬قرأت‭ ‬مختارات‭ ‬من‭ ‬الشعر‭ ‬الجاهلي‭ ‬جمعها‭ ‬‮«‬المفضل‭ ‬الضبي‮»‬،‭ ‬ووجدت‭ ‬فيها‭ ‬متعة‭ ‬لم‭ ‬أجدها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المعلقات‭ ‬ذوات‭ ‬المائة‭ ‬بيت‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬ذلك،‭ ‬كما‭ ‬يفسر‭ ‬لماذا‭ ‬يحاول‭ ‬ساستنا‭ ‬وقادتنا‭ ‬إيهامنا‭ ‬بأنهم‭ ‬فهمانون‭ ‬وعالمون‭ ‬ببواطن‭ ‬وظواهر‭ ‬الأمور،‭ ‬بإلقاء‭ ‬خطب‭ ‬من‭ ‬شاكلة‭ ‬المعلقات،‭ ‬وأغنيات‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ (‬على‭ ‬الأقل‭ ‬فإن‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬كانت‭ ‬تطيل‭ ‬أغنياتها‭ ‬تلبية‭ ‬لرغبات‭ ‬المستمعين‭).‬

ما‭ ‬علينا‭ ‬أعود‭ ‬الى‭ ‬موضوع‭ ‬النكات‭ ‬والطرف،‭ ‬وأقول‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬نصفها‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمساطيل‭ ‬أي‭ ‬مستخدمي‭ ‬المخدرات،‭ ‬وكافة‭ ‬نكات‭ ‬المساطيل‭ ‬تصورهم‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬كائنات‭ ‬لماحة‭ ‬وذكية،‭ ‬وذات‭ ‬روح‭ ‬مرحة‭ ‬وبديهة‭ ‬حاضرة،‭ (‬ثلاث‭ ‬فتيات‭ ‬أوقفن‭ ‬سيارة‭ ‬تاكسي‭ ‬وكان‭ ‬سائقها‭ ‬مسطولا‭ ‬وقلن‭ ‬له‭ ‬عبر‭ ‬نافذة‭ ‬سيارته‭: ‬ممكن‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭ ‬يا‭ ‬عمو؟‭ ‬فقال‭ ‬لهن‭: ‬أوكي،‭ ‬بس‭ ‬لا‭ ‬تتأخروا‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬تمجيد‭ ‬مباشر‭ ‬للمخدرات،‭ ‬فالنكات‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬تعاطي‭ ‬المخدرات‭ ‬يجعل‭ ‬المزاج‭ ‬رائقا،‭ ‬ويزيل‭ ‬الهموم،‭ ‬ويؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الفرفشة،‭ ‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬تلك‭ ‬النكات‭ ‬توحي‭ ‬بأن‭ ‬المخدرات‭ ‬تذهب‭ ‬العقل‭ (‬كالمسطول‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬بيته‭ ‬قرابة‭ ‬الفجر‭ ‬فلما‭ ‬فتحت‭ ‬له‭ ‬زوجته‭ ‬الباب‭ ‬انهال‭ ‬عليها‭ ‬بالسباب‭ ‬والشتائم‭: ‬أين‭ ‬كنت‭ ‬حتى‭ ‬الثالثة‭ ‬صباحا‭ ‬يا‭ ‬قليلة‭ ‬الحياء‭)‬،‭ ‬ولكن‭ ‬النكات‭ ‬تصور‭ ‬انعدام‭ ‬العقل‭ ‬عند‭ ‬المسطول‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المخدرات‭ ‬تجعلك‭ ‬‮«‬تنسى‮»‬‭!! ‬وهذا‭ ‬منطق‭ ‬يشبه‭ ‬منطق‭ ‬من‭ ‬تسأله‭. ‬لماذا‭ ‬تمارس‭ ‬القمار؟،‭ ‬فيقول‭ ‬لك‭: ‬نتسلى‭!! ‬تتسلى‭ ‬بنهب‭ ‬نقود‭ ‬الآخرين؟‭ ‬قد‭ ‬تفقد‭ ‬راتبك‭ ‬كله،‭ ‬وربما‭ ‬سيارتك‭ ‬وربما‭ ‬بيتك،‭ ‬وربما‭ (‬وقد‭ ‬حدث‭ ‬كثيرا‭) ‬يرغمك‭ ‬الرابحون‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬شيكات‭ ‬لهم‭ ‬بالمبالغ‭ ‬التي‭ ‬كسبوها‭ ‬منك‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬متوافرة‭ ‬لديك‭ ‬لحظة‭ ‬اللعب،‭ ‬فتلبي‭ ‬رغباتهم‭ ‬وتكتب‭ ‬شيكات‭ ‬ورصيدك‭ ‬صفر‭ ‬أو‭ ‬فوق‭ ‬الصفر‭ ‬بقليل،‭ ‬وينتهي‭ ‬بك‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬السجن‭. ‬وتسمي‭ ‬هذا‭ ‬تسلية؟‭ ‬قرأت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬عن‭ ‬مقامرين‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬اضطروا‭ ‬للتنازل‭ ‬عن‭ ‬زوجاتهم‭ ‬وبناتهم‭ ‬لمن‭ ‬طالبوهم‭ ‬بمبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لهم‭ ‬بها‭ ‬طاقة‭ ‬على‭ ‬موائد‭ ‬القمار‭!! ‬تعطي‭ ‬زوجتك‭ ‬لآخر‭ ‬يتسلى‭ ‬بها‭ ‬ثم‭ ‬تسمي‭ ‬القمار‭ ‬‮«‬تسلية»؟‭ ‬الله‭ ‬يسِل‭ ‬روحك‭!! ‬وبالمناسبة‭ ‬فإن‭ ‬تعاطي‭ ‬المخدرات‭ ‬أيضا‭ ‬يتم‭ ‬تبريره‭ ‬بـ«التسلية‮»‬،‭ ‬فعندما‭ ‬تجمعك‭ ‬الظروف‭ ‬بشلة‭ ‬تتعاطى‭ ‬المخدرات،‭ ‬فإنك‭ ‬تتعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬‮«‬لطيفة‮»‬‭: ‬خد‭ ‬لك‭ ‬نفس‭.. ‬والله‭ ‬ما‭ ‬يصير‭ ‬لك‭ ‬شيء‭.. ‬جرب‭.. ‬أنا‭ ‬قدامك‭ ‬أخدت‭ ‬ستة‭ ‬أنفاس،‭ ‬شايف‭ ‬فيني‭ ‬شيء‭ ‬غريب‭ ‬الحين؟‭ ‬وتأخذ‭ ‬‮«‬نفسا‮»‬‭ ‬واحدا،‭ ‬فلا‭ ‬يحدث‭ ‬لك‭ ‬شيء،‭ ‬وقد‭ ‬يطمئن‭ ‬قلبك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحشيش‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬السجائر‭ ‬العادية،‭ ‬وهكذا‭ ‬وفي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تتمنع‭ ‬كثيرا‭ ‬عندما‭ ‬يعرضون‭ ‬عليك‭ ‬شفطة،‭ ‬فتشفط‭.. ‬ثم‭ ‬تتذكر‭ ‬أن‭ ‬الشفطة‭ ‬الواحدة‭ ‬لم‭ ‬تغير‭ ‬من‭ ‬حالك‭ ‬شيئا‭ ‬فتأخذ‭ ‬شفطة‭ ‬ثانية‭.. ‬وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثالث‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الشفطة‭ ‬الثالثة‭.. ‬وتحس‭ ‬بأن‭ ‬حالك‭ ‬صار‭ ‬‮«‬أفضل‮»‬‭ ‬فتقتنع‭ ‬بأن‭ ‬زيادة‭ ‬الجرعة‭ ‬ستجعلك‭ ‬أفضل‭ ‬وأفضل‭.. ‬وكله‭ ‬تسلية‭.. ‬وسيسهل‭ ‬إقناعك‭ ‬لاحقا‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬شمة‮»‬‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بودرة‭ ‬الكوكايين‭ ‬تجعلك‭ ‬رائد‭ ‬فضاء‭.. ‬وتظل‭ ‬تتسلى‭ ‬متنقلا‭ ‬من‭ ‬صنف‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬حتى‭ ‬تصبح‭ ‬مصدر‭ ‬تسلية‭ ‬للآخرين‭.‬

وبالمختصر‭ ‬المفيد‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬المساطيل‭ ‬من‭ ‬كلام‭ ‬او‭ ‬أفعال‭ ‬يثير‭ ‬الضحك‭ ‬فقط‭ ‬لكونه‭ ‬‮«‬غبي‮»‬‭ ‬وليس‭ ‬‮«‬ذكي‮»‬‭ ‬لأن‭ ‬المخدرات‭ ‬تعطل‭ ‬العقل‭ ‬الواعي‭ ‬وتجعل‭ ‬المسطول‭ ‬يحسب‭ ‬المهر‭ ‬ديكا‭.‬

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