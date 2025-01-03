هل هاتفك مخترق؟ 7 علامات تحذيرية يجب الانتباه لها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حتى‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬ليست‭ ‬محصنة‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬برامج‭ ‬فدية‭ ‬خبيثة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تشعر،‭ ‬وحتى‭ ‬تطبيقات‭ ‬شهيرة‭ ‬مثل‭ ‬ WhatsApp ‭ ‬كانت‭ ‬معرضة‭ ‬للتهديدات‭. ‬إليك‭ ‬سبع‭ ‬علامات‭ ‬قد‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هاتفك‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬اختراقه‭:‬

مشاكل‭ ‬البطارية‭:‬

‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬بطارية‭ ‬هاتفك‭ ‬تستنزف‭ ‬بسرعة‭ ‬أو‭ ‬يصبح‭ ‬الهاتف‭ ‬ساخنًا‭ ‬جدًا،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬برامج‭ ‬ضارة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬الخلفية‭.‬

الاستخدام‭ ‬المرتفع‭ ‬للبيانات‭:‬

‭ ‬إذا‭ ‬لاحظت‭ ‬زيادة‭ ‬مفاجئة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬البيانات،‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬شخص‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬جهازك‭ ‬ويستخدم‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمك‭.‬

الأداء‭ ‬البطيء‭: ‬

بطء‭ ‬الهاتف‭ ‬أو‭ ‬تأخره‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بسبب‭ ‬استهلاك‭ ‬البرامج‭ ‬الضارة‭ ‬لموارد‭ ‬الجهاز‭.‬

التطبيقات‭ ‬غير‭ ‬المعروفة‭: ‬

ظهور‭ ‬تطبيقات‭ ‬غير‭ ‬مألوفة‭ ‬على‭ ‬هاتفك‭ ‬قد‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬تعرضك‭ ‬للاختراق،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬تثبيت‭ ‬تطبيقات‭ ‬ضارة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬بياناتك‭.‬

النشاط‭ ‬غير‭ ‬العادي‭: ‬

إذا‭ ‬لاحظت‭ ‬رسائل‭ ‬نصية‭ ‬أو‭ ‬مكالمات‭ ‬غريبة‭ ‬أو‭ ‬رسائل‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬غير‭ ‬عادية،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬جهازك‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬اختراقه‭ ‬واستخدمه‭ ‬المهاجمون‭.‬

النوافذ‭ ‬المنبثقة‭ ‬والإعلانات‭ ‬الغريبة‭: ‬

ظهور‭ ‬نوافذ‭ ‬منبثقة‭ ‬أو‭ ‬إعلانات‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬علامة‭ ‬على‭ ‬اختراق‭ ‬جهازك‭.‬

انخفاض‭ ‬مفاجئ‭ ‬في‭ ‬الأداء‭: ‬

إذا‭ ‬أصبح‭ ‬هاتفك‭ ‬غير‭ ‬مستجيب‭ ‬أو‭ ‬بطيئًا‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬معتاد،‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬نتيجة‭ ‬لاختراقه‭.‬

إذا‭ ‬لاحظت‭ ‬أيًا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العلامات،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فورية‭ ‬لحماية‭ ‬جهازك،‭ ‬مثل‭ ‬تحديث‭ ‬النظام،‭ ‬وتنزيل‭ ‬برامج‭ ‬مكافحة‭ ‬الفيروسات،‭ ‬وتغيير‭ ‬كلمات‭ ‬المرور‭.‬