هل هاتفك مخترق؟ 7 علامات تحذيرية يجب الانتباه لها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية في المملكة المتحدة، حيث تعرضت هيئة النقل في لندن وهيئة الخدمات الصحية الوطنية للاختراق هذا العام، من المهم أن تكون على دراية بعلامات التحذير التي تشير إلى اختراق هاتفك الشخصي.
حتى الهواتف المحمولة ليست محصنة من الهجمات الإلكترونية، حيث يمكن أن تحمل برامج فدية خبيثة من دون أن تشعر، وحتى تطبيقات شهيرة مثل WhatsApp كانت معرضة للتهديدات. إليك سبع علامات قد تدل على أن هاتفك قد تم اختراقه:
مشاكل البطارية:
إذا كانت بطارية هاتفك تستنزف بسرعة أو يصبح الهاتف ساخنًا جدًا، قد يكون ذلك بسبب برامج ضارة تعمل في الخلفية.
الاستخدام المرتفع للبيانات:
إذا لاحظت زيادة مفاجئة في استخدام البيانات، فقد يكون هناك شخص يسيطر على جهازك ويستخدم البيانات من دون علمك.
الأداء البطيء:
بطء الهاتف أو تأخره في الاستجابة يمكن أن يكون بسبب استهلاك البرامج الضارة لموارد الجهاز.
التطبيقات غير المعروفة:
ظهور تطبيقات غير مألوفة على هاتفك قد يشير إلى تعرضك للاختراق، حيث يمكن تثبيت تطبيقات ضارة للوصول إلى بياناتك.
النشاط غير العادي:
إذا لاحظت رسائل نصية أو مكالمات غريبة أو رسائل بريد إلكتروني غير عادية، قد يكون جهازك قد تم اختراقه واستخدمه المهاجمون.
النوافذ المنبثقة والإعلانات الغريبة:
ظهور نوافذ منبثقة أو إعلانات غير مرغوب فيها يمكن أن يكون علامة على اختراق جهازك.
انخفاض مفاجئ في الأداء:
إذا أصبح هاتفك غير مستجيب أو بطيئًا بشكل غير معتاد، فقد يكون هذا نتيجة لاختراقه.
إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، يجب أن تتخذ إجراءات فورية لحماية جهازك، مثل تحديث النظام، وتنزيل برامج مكافحة الفيروسات، وتغيير كلمات المرور.
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