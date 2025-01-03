موجة برد قطبية تضرب بريطانيا.. تحذيرات من الثلوج والجليد تمتد لـ5 أيام!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تتعرض المملكة المتحدة لموجة برد قطبية قوية، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى -5 درجات مئوية في بعض المناطق، مع توقعات بهطول الثلوج والأمطار المتجمدة على مدار خمسة أيام.
وبحسب ما ذكرت صحيفة ميرور «« Mirror أصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيرات باللون الأصفر من الثلوج والجليد، تشمل معظم مناطق إنجلترا وويلز وأجزاء من اسكتلندا، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة حتى الاثنين.
وتسببت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في بعض المناطق، مما أدى إلى تدمير المنازل واحتجاز السيارات في المياه المتصاعدة بسرعة.
كما أُصْدِرَت تحذيرات إضافية من الجليد، مع توقعات بتساقط الثلوج في مناطق واسعة تصل إلى 5 سم في الميدلاندز وويلز وشمال إنجلترا، وربما يصل ارتفاع الثلوج إلى 30 سم في المرتفعات في ويلز وبينينز.
وقال المتنبئ الجوي توم مورغان: «لقد أصدرنا تحذيرًا موسعًا من الثلوج، لكن هذا لا يعني أن جميع المناطق المشمولة ستشهد تساقط الثلوج. هو مجرد تنبيه لوجود تأثيرات محتملة».
وأضاف: «من المهم أن يكون الناس مستعدين للظروف الجوية القاسية، حيث قد يواجهون صعوبة في التنقل بسبب الطرق المتجمدة».
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية من احتمالية انقطاع التيار الكهربائي وتعطل المركبات، بالإضافة إلى تأجيل الرحلات الجوية والقطارات بسبب الظروف الجوية القاسية.
كما أشارت إلى أن بعض المناطق الريفية قد تصبح معزولة بسبب الطرق المغطاة بالجليد.
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