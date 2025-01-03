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موجة برد قطبية تضرب بريطانيا.. تحذيرات من الثلوج والجليد تمتد لـ5 أيام!

1/3/2025 7:11:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تتعرض‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لموجة‭ ‬برد‭ ‬قطبية‭ ‬قوية،‭ ‬حيث‭ ‬تنخفض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ -‬5‭ ‬درجات‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بهطول‭ ‬الثلوج‭ ‬والأمطار‭ ‬المتجمدة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭. ‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬ميرور‭ ‬‮««‬ Mirror ‭ ‬أصدرت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬تحذيرات‭ ‬باللون‭ ‬الأصفر‭ ‬من‭ ‬الثلوج‭ ‬والجليد،‭ ‬تشمل‭ ‬معظم‭ ‬مناطق‭ ‬إنجلترا‭ ‬وويلز‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬وذلك‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬حتى‭ ‬الاثنين‭.‬

وتسببت‭ ‬الرياح‭ ‬العاتية‭ ‬والأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬فيضانات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬المنازل‭ ‬واحتجاز‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المتصاعدة‭ ‬بسرعة‭.‬

كما‭ ‬أُصْدِرَت‭ ‬تحذيرات‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬الجليد،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بتساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬سم‭ ‬في‭ ‬الميدلاندز‭ ‬وويلز‭ ‬وشمال‭ ‬إنجلترا،‭ ‬وربما‭ ‬يصل‭ ‬ارتفاع‭ ‬الثلوج‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬سم‭ ‬في‭ ‬المرتفعات‭ ‬في‭ ‬ويلز‭ ‬وبينينز‭.‬

وقال‭ ‬المتنبئ‭ ‬الجوي‭ ‬توم‭ ‬مورغان‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أصدرنا‭ ‬تحذيرًا‭ ‬موسعًا‭ ‬من‭ ‬الثلوج،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬المشمولة‭ ‬ستشهد‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج‭. ‬هو‭ ‬مجرد‭ ‬تنبيه‭ ‬لوجود‭ ‬تأثيرات‭ ‬محتملة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الناس‭ ‬مستعدين‭ ‬للظروف‭ ‬الجوية‭ ‬القاسية،‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التنقل‭ ‬بسبب‭ ‬الطرق‭ ‬المتجمدة‮»‬‭.‬

وحذرت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬احتمالية‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬وتعطل‭ ‬المركبات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬والقطارات‭ ‬بسبب‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬القاسية‭. ‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬معزولة‭ ‬بسبب‭ ‬الطرق‭ ‬المغطاة‭ ‬بالجليد‭.‬

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