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أمير الكويت يرعى حفل ختام البطولة

1/3/2025 7:11:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يشمل‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬برعايته‭ ‬وبحضور‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬خالد‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬دورة‭ ‬خليجي‭ ‬زين‭ (‬26‭) ‬والمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بين‭ ‬منتخبي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الكويتية‭ (‬كونا‭) ‬ان‭ ‬الحفل‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬00‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭.‬

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