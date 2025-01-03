أمير الكويت يرعى حفل ختام البطولة

أمير الكويت يرعى حفل ختام البطولة
التاريخ
1/3/2025 7:11:48 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يشمل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برعايته وبحضور ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفل ختام بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم دورة خليجي زين (26) والمباراة النهائية بين منتخبي مملكة البحرين وسلطنة عمان.
وذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الحفل سيقام في تمام الساعة 7:00 من مساء اليوم السبت، على استاد جابر الأحمد الدولي.
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