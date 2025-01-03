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أردوغان: نتمنى أن تشرق شمس الحرية بسماء غزة أُسوة بسوريا

1/3/2025 3:14:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تمنياته بأن تشرق شمس الحرية والعدالة على قطاع غزة خلال عام 2025.
جاء ذلك في كلمة خلال فعالية أقيمت في مدينة إسطنبول، الجمعة، بشأن حجم الصادرات خلال العام 2024.
وقال أردوغان: "نتمنى أن تطل شمس الحرية والعدالة التي أشرقت على سوريا في الأسابيع الأخيرة من العام 2024 في سماء غزة أيضا خلال 2025".








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