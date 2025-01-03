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أسعار الغاز في أوروبا تتجه لثالث ارتفاع أسبوعي

1/3/2025 10:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتجه أسعار الغاز في أوروبا إلى تحقيق ارتفاع أسبوعي، حيث تواجه المنطقة استنزاف المخزونات وتراجع الإمدادات بعد توقف التدفقات الروسية المنقولة عبر أوكرانيا.


وبلغت أسعار العقود المستقبلية المرجعية نحو 50 يورو للميغاواط/ ساعة اليوم الجمعة، متجهة للارتفاع بحوالي 5 بالمئة مع نهاية الأسبوع، سيُعد ذلك ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي، رغم تراجع حجم التداول بسبب عطلة بداية العام الجديد، وفقا لوكالة (بلومبيرغ) .

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