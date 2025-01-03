أسعار الغاز في أوروبا تتجه لثالث ارتفاع أسبوعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تتجه أسعار الغاز في أوروبا إلى تحقيق ارتفاع أسبوعي، حيث تواجه المنطقة استنزاف المخزونات وتراجع الإمدادات بعد توقف التدفقات الروسية المنقولة عبر أوكرانيا.
وبلغت أسعار العقود المستقبلية المرجعية نحو 50 يورو للميغاواط/ ساعة اليوم الجمعة، متجهة للارتفاع بحوالي 5 بالمئة مع نهاية الأسبوع، سيُعد ذلك ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي، رغم تراجع حجم التداول بسبب عطلة بداية العام الجديد، وفقا لوكالة (بلومبيرغ) .
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