ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالإنفلونزا ببريطانيا

ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، أن عدد المرضى المصابين بالإنفلونزا في المستشفيات بلغ أكثر من 5000 حالة يومياً مع نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة مقلقة، مما يدل على موجة قاسية من الأمراض الشتوية التي تشهدها البلاد.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.