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ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالإنفلونزا ببريطانيا

1/3/2025 10:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تضاعفت حالات الإصابة بالإنفلونزا في بريطانيا بنحو أربع مرات مقارنة بالعام الماضي، مما زاد من الضغط على المستشفيات التي تعاني أيضاً من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، فيروس نوروفيروس، والفيروس التنفسي المخلوي (RSV).


ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، أن عدد المرضى المصابين بالإنفلونزا في المستشفيات بلغ أكثر من 5000 حالة يومياً مع نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة مقلقة، مما يدل على موجة قاسية من الأمراض الشتوية التي تشهدها البلاد.

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