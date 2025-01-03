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هزة أرضية تضرب عاصمة عربية

1/3/2025 10:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر، هزة أرضية، اليوم الجمعة، في العاصمة.
وحسب بيان للمركز، تم تسجيل الهزة الأرضية، على الساعة الواحدة و40 دقيقة، بشدة 3.1 درجات على سلم ريختر.


وحدد مركز الهزة الأرضية، بـ4 كم جنوب شرق دار البيضاء، في ولاية الجزائر.

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