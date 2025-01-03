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بلينكن يزور كوريا الجنوبية في خضم أزمتها السياسية

1/3/2025 10:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كوريا الجنوبية لإجراء محادثات الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الجمعة، فيما تشهد البلاد اضطرابات سياسية في ظل مقاومة رئيسها المعزول الامتثال لمذكرة توقيف صدرت بحقه بعد إعلانه الأحكام العرفية.
وتعد كوريا الجنوبية حليفا أمنيا رئيسيا لواشنطن، لكنها تشهد أزمة أثارها الرئيس المعزول يون سوك يول بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في 3 كانون الأول/ديسمبر.








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